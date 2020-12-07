Депутат ГД рассказала о нарастающей угрозе эскалации конфликта в Донбассе

Москва, 7 декабря. Депутат Госдумы Елена Панина предупредила об угрозе эскалации конфликта после посещения Донбасса президентом Украины Владимиром Зеленским.

Член комитета Госдумы по международным делам отметила, что демонстративный визит украинского президента в Донбасс в День вооруженных сил и его заявления показывают, что в главе государства осталось мало от предвыборного образа «голубя мира».

Панина напомнила, что во время избирательной кампании Зеленский планировал предложить альтернативу курсу экс-президента Украины Петра Порошенко, получившего в народе прозвище «армовир» (армия-мова-вира. — Прим. ФАН). Курс Порошенко предполагал милитаризацию Украины, уничтожение канонической церкви и русского языка в стране.

«Сегодня мы видим, что, по крайней мере, по части «ар» и «мо» Зеленский стремится продолжать прежний курс. Его сегодняшние заявления к Дню вооруженных сил Украины и демонстративный визит на Донбасс показывает, что в нем мало что осталось от образа «голубя мира», с которым он шел на выборы», — рассказала Панина РИА Новости.

Депутат назвала тревожным симптом «нарастающей угрозы эскалации конфликта» и тот факт, что Зеленский желает выглядеть большим «ястребом», чем его предшественник на посту президента Украины.

Украинский лидер приехал в Донбасс на встречу с военнослужащими ВСУ. В пресс-службе Офиса президента Украины уточнили, что это рабочая поездка, в ходе которой глава государства планирует встретиться с военнослужащими украинской армии на линии соприкосновения в Донбассе. Зеленский ранее заявил, что действующее в регионе перемирие является самым долгим с начала боевых действий на юго-востоке страны.