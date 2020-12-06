Организатор ответил на обвинения в нарушении мер против COVID-19 на «Песне года»

Москва, 6 декабря. В организовавшей концерт «Песня года» компании АРС ответили на обвинения в нарушении введенных из-за пандемии COVID-19 ограничительных мер.

«Было продано ровно 25% билетов, как предписано Роспотребнадзором, а сообщения в соцсетях пусть комментируют соцсети», — цитирует ответ компании РИА Новости.

В пресс-службе УК «Динамо» изданию подтвердили, что концерт прошел с соблюдением всех мер по профилактике коронавирусной инфекции. За ношением масок во время мероприятия на трибунах и в партере следили стюарды, в зале и фойе каждые десять минут звучали объявления о важности средств индивидуальной защиты.

На территории стадиона были установлены диспенсеры с дезинфицирующим средством. Тесты на COVID-19 прошли все участники шоу, включая административный штаб и журналистов.

Ранее певец Филипп Киркоров закатил скандал за кулисами шоу «Песня года», поспорив с режиссером Александром Ревзиным. Конфликт начался, когда артист не успел прибыть вовремя на репетицию своих номеров.

Нашумевший концерт рэпера Басты, который прошел ранее в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, спровоцировал проверку площадки. Ледовый оштрафовали на 480 тысяч рублей в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщает «Подмосковье сегодня».