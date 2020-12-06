Захарова назвала причины подписания Трампом «акта Родченкова»

Москва, 6 декабря. США подписанием «акта Родченкова» пытаются объяснить свои поражения в спорте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Этот законопроект подчеркивает привычку США доминировать во многих сферах в последние десятки лет, считает дипломат. Спорт демонстрирует имидж государства и является совокупностью достижений в целом ряде сфер, заявила Захарова в эфире телеканала «Звезда».

Признаться в неспособности конкурировать по общим правилам Вашингтон не может, поскольку это противоречит американской идеологии. Представитель МИД РФ подчеркнула, что «акт Родченкова» может помочь США оправдать неудачи в традиционных для себя видах спорта. По ее словам, это главный интерес Вашингтона в подписании документа.

Газета «Известия» сообщала, что 4 декабря президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом антидопинговый «акт Родченкова». Документ предусматривает уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с участием спортсменов из США.

Накануне депутат Сергей Кривоносов в интервью ФАН назвал «акт Родченкова» еще одним инструментом гибридной войны. На подобные вызовы в адрес России следует отвечать грамотно и своевременно, подчеркнул он.