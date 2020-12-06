Террористы обстреляли территории четырех провинций в Сирии

Дамаск, 6 декабря. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщил о 31 обстреле со стороны террористов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. В провинции Идлиб зафиксировано 15 обстрелов, в Латакии — 10, в Хаме — четыре и в Алеппо — два обстрела.

По данным центра, огонь велся со стороны позиций запрещенной на территории РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1. Обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки не зарегистрировано.

В Сирии продолжается направленная на невоенное разрешение конфликта работа. За прошедшие сутки представители ЦПВС провели четыре гуманитарных акции в провинциях Хасака, Латакия, Алеппо и Дамаск. Население получило 1380 продовольственных наборов, их общий вес составил 5,3 тонны.

C начала процесса урегулирования ЦПВС провел в стране 2654 гуманитарных акции. Вес гуманитарного груза превысил 4,6 тысячи тонн.

В рамках принятого 22 октября прошлого года российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, в районе Манбидж провинции Алеппо продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции. Кроме того, патрулирование проведено в провинциях Хасака и Ракка. Воздушное патрулирование силами армейской авиации проведено по маршруту от аэродрома Квайрес до Афан и обратно.

Ранее сообщалось, что в провинции Дамаск прогремел взрыв, в результате которого пострадал один гражданин Сирийской Арабской Республики (САР). Сириец получил осколочные ранения, после чего был доставлен в больницу Аль-Яман.

1 Организация запрещена на территории РФ.