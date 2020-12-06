Киев, 6 декабря. Жительница Кривого Рога на Украине попыталась на местных выборах проголосовать по паспорту, выданному еще во времена СССР.

Второй тур выборов градоначальника в Кривом Роге Днепропетровской области проходил в воскресенье, пишут «Известия». Украинский президент Владимир Зеленский призвал жителей родного города проголосовать.

Гражданская сеть «Опора» информирует, что пожилая женщина пришла на избирательный участок с паспортом несуществующего уже 29 лет СССР. Она заявила, что на прошлых выборах голосовала именно по этому документу.

Члены участковой избирательной комиссии отказались выдавать ей бюллетень, а полицейский разъяснил причины отказа. В Избирательном кодексе Украины указано, что для получения избирательного бюллетеня нужно иметь украинский паспорт или временное удостоверение гражданина.

Накануне в интервью ФАН украинский политик раскрыл детали «плана Б» Зеленского по Донбассу. По его словам, речь идет о захвате украинскими силовиками Донецкой и Луганской народных республик.