Число зараженных коронавирусом в мире превысило 65 млн человек

Женева, 6 декабря. Число зараженных коронавирусом в мире выросло за сутки более чем на 605 тысяч, превысив отметку в 65,87 млн человек.

Количество летальных исходов возросло более чем на 10 тысяч, достигнув отметки в 1 523 583 умерших. В статистике, предоставленной Всемирной организацией здравоохранения, учитываются исключительно официально подтвержденные данные, которые предоставляют государства о зараженных и умерших пациентах.

Больше половины от всего числа инфицированных за минувшие сутки приходится на Северную Америку, где зафиксировано 308 218 зараженных. Далее идет Европа с 203 298 зараженными и на третьем месте Юго-Восточная Азия, где 47 679 подтвержденных случаев пациентов с COVID-19.

Днем ранее ВОЗ сообщала о рекордном числе зараженных коронавирусом — 65 млн человек. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России зафиксировал рекордный показатель в 28 782 случая заболевания, передает ФАН.