На Донбассе продолжается рост количества провокаций со стороны ВСУ, которые не скрывают желание занять позиции НМ ДНР и ЛНР. Кроме того, в непосредственной близости от зоны конфликта с территории Украины осуществлена попытка вооруженного прорыва в Россию. На этом фоне США используют Украину как испытательный полигон, Европа ставит во главе ОБСЕ своего сильного переговорщика, а на западе Украины ребром встал венгерский вопрос.

Оперативная обстановка на Донбассе

По данным смешанной мониторинговой миссии (далее – СММ) ОБСЕ, на линии соприкосновения увеличилось количество нарушений. За последние семь дней этот показатель увеличился более чем в 3 раза (на прошлой неделе – 112, на этой – 338).

Наиболее «горячей» точкой стал район Ленинское (15 км северо-западнее Новоазовска), где подразделения 36 бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) упорно пытаются занять позиции Народной милиции Донецкой Народной Республики (далее – НМ ДНР) на высоте «Дерзкая» и у населенного пункта Коминтерново (18 км северо-западнее Новоазовска).

❗️#Украина / #ДНР ★ 04.12.20 С позиций 36 бригады ВСУ по позициям ДНР в р-не н.п. Ленинское был открыт огонь из 120-мм минометов. Выпущено 12 мин. Удар корректировал БПЛА. Двое военных ДНР погибли ⇢

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Учитывая настойчивость украинской стороны, дальнейшие ее попытки продвинуться в этом районе могут стать катализатором к обострению на всей линии соприкосновения. При этом успех 36 бригады морской пехоты ВСУ может привести к нарушению всей системы обороны НМ ДНР на этом участке фронта.

Также СММ ОБСЕ зафиксировала довольно большое количество нарушений к северу от Донецка. Именно в этот район пришла 72 отдельная механизированная бригада ВСУ, которая ожидаемо начала активные действия для уточнения позиций и состава НМ ДНР, а также для улучшения своих инженерных сооружений. Замененная 54 механизированная бригада, судя по отсутствию техники на железнодорожных станциях, уже убыла к месту временной дислокации на полигон в Харьковской или Днепропетровской области.

В этом же районе, пользуясь режимом прекращения огня, пыталась улучшить свои позиции 56 мотопехотная бригада.

В течение недели сотрудниками СММ ОБСЕ фиксировался рост количества нарушений в районе Попасная, где находятся подразделения 92 механизированной бригады. Она, относительно недавно сменила в этом районе 30 бригаду, которая 5 декабря отметила свое прибытие праздничной церемонией в пункте постоянной дислокации в Житомирской области.

Не исключено, что украинские военнослужащие в этом районе под прикрытием режима прекращения огня попытались подкопаться ближе к позициям Народной милиции Луганской Народной Республики (далее – НМ ЛНР).

Интересную находку нашел БЛА СММ ОБСЕ недалеко от Дебальцево. 1 декабря недалеко от дороги, связывающей Горловку и Луганск, им была обнаружена торчащая из земли хвостовая часть реактивного снаряда от 220-мм системы «Ураган». Скорее всего, применена она была недавно, раз ранее в отчетах не фигурировала. Это говорит, что Киев не так давно нарушил целых два пункта минских соглашений:

применил запрещенное вооружение калибра более 100-мм;

нарушил границы отвода для РСЗО «Ураган».

Новый глава ОБСЕ

В начале декабря немецкая дипломатка Хельга Шмид стала новым генеральным секретарем ОБСЕ (сменила она швейцарца Томаса Гремингера).

Выдвинута Шмид была по рекомендации министра иностранных дел Хайко Мааса, который пообещал ей всеобъемлющую поддержку на данном посту от Германии.

Примечательно, что украинское направление работы не ново для Хельги Шмид. Еще в 2011-2012 гг., будучи заместителем генерального секретаря Европейской дипломатической службы по политическим вопросам, она периодически посещала Украину. В том числе она встречалась с представителями оппозиционной партии «Батькивщина» — Турчиновым и Тимошенко. Впоследствии они стали одними из двигателей Евромайдана, а Турчинов даже побыл и. о. президента.

Также Шмид активно работала на Украине и в период событий конца 2013-2014 гг., где продавливала интересы ЕС и работала над документом об ассоциации. В этот период она успела побывать в центре внимания из-за ее переговоров с главой представительства ЕС на Украине, «слитых» в сеть. В них она жаловалась на давление со стороны Вашингтона с целью ужесточения антироссийской позиции.

В целом Шмид является опытным дипломатом, способным договариваться на основе взаимных компромиссов (чего стоит иранская сделка). Скорее всего, именно этого и ждут от нее большие люди в ЕС, в том числе и в плане урегулирования конфликта на Донбассе.

Инцидент на украино-российской границе

4 декабря на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, сотрудниками правоохранительных органов была пресечена попытка нарушения границы тремя вооруженными лицами. При попытке задержания они оказали сопротивление. В результате ответного огня один из них был убит, а оставшиеся двое — скрылись на территории Украины, скорее всего, в Харьковской области.

ФСБ пресечена попытка нарушения границы из Украины в Россию



При попытке задержания трое нарушителей оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины. pic.twitter.com/Yf6wPzMgf0 — SwankyStas (@StasSwanky) December 4, 2020

На этом фоне пограничное ведомство Украины заявляет об отсутствии информации про инцидент и стрельбу на границе, что вызывает сомнения. Как минимум, в курсе должен быть начальник отдела украинской погранслужбы, на участке которого это произошло.

Получается, Киев занимается покрывательством, которое вероятно в двух случаях:

был переход контрабандистов, которые договорились с командиром того самого украинского отдела пограничной службы, и он не доложил о происшествии на верх;

была попытка заброски диверсионной группы, которая точно санкционирована свыше и поэтому Киев молчит.

Венгерский вопрос

В начале декабря в Закарпатской области в очередной раз обострился венгерский вопрос.

Примечательно, что к лету этого года сторонам удалось достигнуть компромисса: Киев провел административную реформу и выделил в Закарпатской области целый район с преобладающим населением этнических венгров – Береговский.

В конце октября в этом районе началась добыча золота с единственного на Украине рудника. Потом на местных выборах «Партия венгров Украины», поддерживаемая Будапештом, взяла большинство мест в районном совете.

Учитывая стремление этой партии к автономии, ответная реакция не заставила себя долго ждать. 1 декабря СБУ провела обыски в офисах «Общества венгерской культуры Закарпатья» по обвинению в нарушении государственного суверенитета Украины.

4 декабря на электронные адреса общественных организаций венгерского национального меньшинства массово стали поступать письма с угрозами физической расправы и требованием срочно покинуть территорию Украины.

Естественно, что такие действия вызвали ответную реакцию со стороны Венгрии, которая пригрозила блокировкой инициатив, касающихся Украины в НАТО и ЕС. Кроме того, Будапешт попросил ОБСЕ направить в регион своих наблюдателей для мониторинга ситуации.

Дальнейшая эскалация конфликта в конечном итоге может привести к появлению нового очага напряженности уже на западных границах Украины.

Украина – испытательный полигон для США

США продолжают использовать Украину как полигон для испытаний своего вооружения. Наличие у ВСУ схожих с российскими систем контроля воздушного пространства РЭБ и ЗРК большой дальности дает прекрасные возможности для этого.

Вероятно именно в этих целях в 2021 году в ходе совместных учений «Чистое небо-2021» американский БЛА MQ-9 Reaper попытается преодолеть украинскую ПВО на западной границе страны.

Наверняка по итогам учений специалисты Пентагона скорректируют тактику применения данного беспилотника, а также проведут его модернизацию для повышения скрытности.

Примечательно данное мероприятие еще и тем, что уже сейчас БЛА MQ-9 Reaper довольно часто посещает Черное море и летает вокруг Крыма. Можно ожидать, что новая тактика будет проверена именно там.

Реформирование украинской оборонки

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева на пост генерального директора госконцерна «Укроборонпром».

В своей первой пресс-конференции Гусев, заявил что предприятие будет ликвидировано, а на его базе создадут два новых холдинга. Соответственно, планировать и управлять всеми процессами по трансформации украинской оборонки будет новоназначенный директор.

Гусев имеет довольно тесную связь с Великобританией и США. В этих странах он учился, а после — работал в структурах, связанных с этими государствами: в Международной финансовой корпорации (часть Всемирного банка) и в Европейском банке реконструкции и развития. Основным акционером этих организация является именно Америка.

Совершенно не удивительно, если по итогам трансформации «Укроборонпрома» украинский военно-промышленный комплекс окажется под контролем западных компаний.

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