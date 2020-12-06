Политолог объяснил, зачем оппозиция в РБ отказалась от массовых акций в центре Минска

Массовые акции в центре Минска больше не на острие ножа протестной повестки в РБ – им на смену пришли более тонкие политтехнологические приемы. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

В воскресенье, 6 декабря, в Минске прошли очередные акции протеста и задержания их участников сотрудниками силовых ведомств. Они отличались от многих предыдущих тем, что проводились на окраинах города. Люди собирались во дворах, объединялись в колонны разной численности и шествовали по улицам своих районов.

«Действительно, речь идет о новой тактике оппозиции, — заметил Межевич. — Смысл ее в том, чтобы не собираться в центре (или собираться, но небольшими рассредоточенными группами) и переносить протестную активность в микрорайоны. Иными словами, теперь они протестуют у своих подъездов».

Политолог подчеркнул, что с чисто технической точки зрения это новшество и вправду усложняет работу правоохранительных органов, во многом ее обессмысливая.

«Одно дело, когда по улицам, перекрывая движение автомобилей, идет многотысячная толпа, — сказал эксперт. — И совсем другое, когда во дворах, собираясь в группы по 20 человек, гуляют их жители! Возникает закономерный вопрос: а что им вообще можно предъявить?».

Собеседник ФАН также отметил, что оппозиция получила «райский подарок»: четыре относительно теплых месяца, когда можно было без ущерба для здоровья проводить свои шествия на свежем воздухе в течении многих часов.

«Но вот пришла зима (мы, все-таки, живем не в Эфиопии), и тепло закончилось! — сказал Межевич. — А многотысячные прогулки в центре города при морозе до добра не доведут. К тому же, переходом из центра на окраины противники Александра Лукашенко решили для себя проблему смены повестки, найдя новые формулы».

Политолог предложил отвлечься от технических особенностей белорусского протеста и обратиться к его смыслу, поиски которого до сих пор ведутся.

«Мечта, связывающая митингующих, только одна — это уход Лукашенко, — заявил эксперт. — Ну что ж, давайте представим, что завтра в 9 утра он подает в отставку и улетает в Новую Зеландию! Паника начнется прежде всего в среде самой оппозиции — она совершенно не готова к такому сценарию! У нее по-прежнему нет программы действий! Ведь нельзя же, в конце концов, считать за нее обещанные судебные дела против силовиков!».

Что же касается планов относительно национальной экономики и внешней политики, то к размышлению о них, по мнению собеседника ФАН, противники Лукашенко даже не приступали.

«Ну и давайте говорить прямо: оппозиция в Республике Беларусь разобщена, — подчеркнул Межевич. — В этих условиях уход в отставку президента страны только усложнит ей задачу: в отношении власти сработает конституция, и государство возглавит премьер-министр. А что будет тем временем в протестном лагере?».

По словам политолога, граждан РБ уже несколько месяцев заставляют бесцельно бродить по городу с флагами, не предлагая никакой реальной программы действий, которую имело бы смысл отстаивать.