Энергозависимость от США станет единственной альтернативой газу из РФ для Европы

Пожалуй, то немногое, в чем единодушны американские демократы и республиканцы, — это отношение к России и, в частности, к строящемуся газопроводу из РФ в Европу «Северный поток — 2». Да-да, мы, конечно же, знаем, что Дональд Трамп «полностью пророссийский президент», что выбрали его именно русские с помощью наглых манипуляций и вмешательства в американские выборы, однако почему-то именно Трамп всегда являлся ярым сторонником максимально жесткого давления на СП-2 и именно при нем начался самый настоящий шантаж европейских стран, участвующих в этом проекте. Вряд ли ситуация станет иной, когда Трампа в Овальном кабинете сменит Джо Байден.

Главный принцип давления на строящийся трубопровод один — больше санкций, как можно больше самых разных. Если изначально ограничения касались только тех фирм, которые непосредственно участвовали в постройке газопровода, то со временем они распространились вообще на все, что хоть как-то с этим проектом связано. «Северный поток — 2» хотят буквально удушить санкциями, угрожая ими и компаниям, которые предоставляют страховые услуги, обслуживают суда, и даже тем, кто обеспечивает строителей трубопровода всем необходимым для нормальной жизни, включая продовольствие. Надо признать, что один раз ограничения уже сработали и строительство газопровода было приостановлено, хотя до его завершения оставалось проложить всего несколько десятков километров. Трубоукладчик швейцарско-нидерландской фирмы отказался от участия в проекте, так как в противном случае компании грозили американские санкции. А эта компания работает во всем мире, и убытки для нее были бы фатальны.

Сейчас конгресс готовит новый пакет санкций против проекта, хотя даже там говорят, что введены уже практически все ограничения, которые только можно ввести. Да и Берлин не собирается сдаваться. Несмотря на уговоры и угрозы покупать именно американские «молекулы свободы», Германия, да и многие другие страны Евросоюза, заинтересованы именно в российском трубопроводном газе, который значительно дешевле американского СПГ и поставки которого были стабильны на протяжении десятков лет. В ФРГ прекрасно понимают, что отказ от российского газа нанесет сильнейший удар по экономике страны, так как ее конкурентоспособность серьезно упадет. Американский газ значительно дороже, и для того, чтобы его использовать, нужна дорогостоящая инфраструктура, в первую очередь терминалы для приема танкеров. Да и понятие «американский газ» очень условное, так как вполне вероятно, что поставляемый в Европу американцами продукт будет вовсе не американского, а катарского или, опять же, российского происхождения, просто перекупленный компаниями США. Понимая все это, Германия старается вывести из-под удара часть своих компаний, и в северных землях страны для этого создают даже некий экологический фонд. В принципе, вполне логично, так как сейчас именно газ является наиболее чистым и безвредным энергоносителем, а зеленая энергетика особых успехов пока не демонстрирует, и вряд ли в ближайшее время стоит ждать каких-то изменений.

Не только Германия нуждается в российском газе. Соседние Нидерланды, которые в течение десятилетий добывали свой газ и даже поставляли его в ряд регионов Германии, собственную добычу полностью сворачивают из-за неблагоприятных экологических последствий. Амстердам уже пользуется газом первого «Северного потока», но его недостаточно. Недавно в одном из главных изданий страны была опубликована статья, в которой с сожалением говорилось, что нидерландские компании вышли из проекта из-за санкций. Но в Голландии надеются, что российский газ к ним все же придет, тем более что нидерландские компании были заняты работами по защите газопровода от повреждений в его глубоководной части, а они уже завершены. Строительство последнего участка трубопровода начнется со дня на день, и практически нет никаких сомнений, что оно будет закончено.

США заявляют о том, что Европе необходимо избавиться от газовой зависимости от России, но при этом предлагают весьма сомнительную альтернативу — энергетическую зависимость от них. План очень прост: остановить проект «Северный поток — 2», а потом под любым предлогом остановить транзит российского газа через Украину, что не будет представлять никакого особого труда. В этом случае Штаты становятся в Европе настоящим энергетическим монополистом, диктующим свои условия и правила. Причем это будет касаться и политики. Европа и так идет в политическом фарватере Вашингтона, но при новых условиях политическое подчинение станет тотальным. Кое-кто в Европе на такое согласен, как, например, Польша или Прибалтийские страны, которые, находясь в Евросоюзе, политически полностью зависимы от США. Но только проблема в том, что европейцы все еще хорошо умеют считать свои деньги и прекрасно понимают, что никакой разумной альтернативы российскому газу быть не может. В противном случае Европа становится энергетической колонией Америки и получает огромные проблемы для своей индустрии.

Строительство «Северного потока — 2» вступает в такую фазу, когда санкционная истерия превысит все возможные пределы. Кроме этого, возможны и другие провокации. Не думайте, что «отравление» Навального — это последний козырь, который хотели использовать для остановки проекта. Но тем не менее окончание строительства уже очень близко и может занять всего пару месяцев. И, скорее всего, уже в первом полугодии 2021 года по СП-2 пойдет газ.