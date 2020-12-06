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Энергозависимость от США станет единственной альтернативой газу из РФ для Европы

Энергозависимость от США станет единственной альтернативой газу из РФ для Европы

Пожалуй, то немногое, в чем единодушны американские демократы и республиканцы, — это отношение к России и, в частности, к строящемуся газопроводу из РФ в Европу «Северный поток — 2». Да-да, мы, конечно же, знаем, что Дональд Трамп «полностью пророссийский президент», что выбрали его именно русские с помощью наглых манипуляций и вмешательства в американские выборы, однако почему-то именно Трамп всегда являлся ярым сторонником максимально жесткого давления на СП-2 и именно при нем начался самый настоящий шантаж европейских стран, участвующих в этом проекте. Вряд ли ситуация станет иной, когда Трампа в Овальном кабинете сменит Джо Байден.

Главный принцип давления на строящийся трубопровод один — больше санкций, как можно больше самых разных. Если изначально ограничения касались только тех фирм, которые непосредственно участвовали в постройке газопровода, то со временем они распространились вообще на все, что хоть как-то с этим проектом связано. «Северный поток — 2» хотят буквально удушить санкциями, угрожая ими и компаниям, которые предоставляют страховые услуги, обслуживают суда, и даже тем, кто обеспечивает строителей трубопровода всем необходимым для нормальной жизни, включая продовольствие. Надо признать, что один раз ограничения уже сработали и строительство газопровода было приостановлено, хотя до его завершения оставалось проложить всего несколько десятков километров. Трубоукладчик швейцарско-нидерландской фирмы отказался от участия в проекте, так как в противном случае компании грозили американские санкции. А эта компания работает во всем мире, и убытки для нее были бы фатальны.

Энергозависимость от США станет единственной альтернативой газу из РФ для Европы

Сейчас конгресс готовит новый пакет санкций против проекта, хотя даже там говорят, что введены уже практически все ограничения, которые только можно ввести. Да и Берлин не собирается сдаваться. Несмотря на уговоры и угрозы покупать именно американские «молекулы свободы», Германия, да и многие другие страны Евросоюза, заинтересованы именно в российском трубопроводном газе, который значительно дешевле американского СПГ и поставки которого были стабильны на протяжении десятков лет. В ФРГ прекрасно понимают, что отказ от российского газа нанесет сильнейший удар по экономике страны, так как ее конкурентоспособность серьезно упадет. Американский газ значительно дороже, и для того, чтобы его использовать, нужна дорогостоящая инфраструктура, в первую очередь терминалы для приема танкеров. Да и понятие «американский газ» очень условное, так как вполне вероятно, что поставляемый в Европу американцами продукт будет вовсе не американского, а катарского или, опять же, российского происхождения, просто перекупленный компаниями США. Понимая все это, Германия старается вывести из-под удара часть своих компаний, и в северных землях страны для этого создают даже некий экологический фонд. В принципе, вполне логично, так как сейчас именно газ является наиболее чистым и безвредным энергоносителем, а зеленая энергетика особых успехов пока не демонстрирует, и вряд ли в ближайшее время стоит ждать каких-то изменений.

Не только Германия нуждается в российском газе. Соседние Нидерланды, которые в течение десятилетий добывали свой газ и даже поставляли его в ряд регионов Германии, собственную добычу полностью сворачивают из-за неблагоприятных экологических последствий. Амстердам уже пользуется газом первого «Северного потока», но его недостаточно. Недавно в одном из главных изданий страны была опубликована статья, в которой с сожалением говорилось, что нидерландские компании вышли из проекта из-за санкций. Но в Голландии надеются, что российский газ к ним все же придет, тем более что нидерландские компании были заняты работами по защите газопровода от повреждений в его глубоководной части, а они уже завершены. Строительство последнего участка трубопровода начнется со дня на день, и практически нет никаких сомнений, что оно будет закончено.

Энергозависимость от США станет единственной альтернативой газу из РФ для Европы

США заявляют о том, что Европе необходимо избавиться от газовой зависимости от России, но при этом предлагают весьма сомнительную альтернативу — энергетическую зависимость от них. План очень прост: остановить проект «Северный поток — 2», а потом под любым предлогом остановить транзит российского газа через Украину, что не будет представлять никакого особого труда. В этом случае Штаты становятся в Европе настоящим энергетическим монополистом, диктующим свои условия и правила. Причем это будет касаться и политики. Европа и так идет в политическом фарватере Вашингтона, но при новых условиях политическое подчинение станет тотальным. Кое-кто в Европе на такое согласен, как, например, Польша или Прибалтийские страны, которые, находясь в Евросоюзе, политически полностью зависимы от США. Но только проблема в том, что европейцы все еще хорошо умеют считать свои деньги и прекрасно понимают, что никакой разумной альтернативы российскому газу быть не может. В противном случае Европа становится энергетической колонией Америки и получает огромные проблемы для своей индустрии.

Строительство «Северного потока — 2» вступает в такую фазу, когда санкционная истерия превысит все возможные пределы. Кроме этого, возможны и другие провокации. Не думайте, что «отравление» Навального — это последний козырь, который хотели использовать для остановки проекта. Но тем не менее окончание строительства уже очень близко и может занять всего пару месяцев. И, скорее всего, уже в первом полугодии 2021 года по СП-2 пойдет газ.

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