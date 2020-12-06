Историка моды Васильева в черном цилиндре засняли в обнимку с Бабкиной

Москва, 6 декабря. Пользователей Сети приятно удивила совместная фотография соведущих популярного шоу «Модный приговор» на Первом канале историка моды Александра Васильева и певицы Надежды Бабкиной. Интересно, что Васильева в черном цилиндре засняли в обнимку с Бабкиной. Кадр опубликован в профиле в соцсети Instagram исполнительницы.

Оказывается, Васильев и Бабкина встречаются не только на одной площадке, где снимают «Модный приговор». Знаменитости поддерживают теплые отношения и стараются проводить свободное время друг с другом.

«На премьере спектакля «Горько» в театре «Русская Песня» побывал мой друг Саша Васильев. Он остался очень доволен постановкой, наговорил много приятных слов, с особым восторгом отметил работу художника по костюмам», — написала под постом народная артистка.

На свежем снимке Бабкина запечатлена в обнимку с Васильевым. Интересно, что и артистка, и историк моды выбрали один цвет для премьеры — черный. Также Александр решил сделать свой образ запоминающимся и надел цилиндр.

Подписчики Надежды Бабкиной пришли в восторг от фотографии и не пожалели теплых слов.

«Классная парочка», — написала одна из подписчиц. «Восхищаюсь Вами!» — призналась вторая. «Нереальная! Лучшая! Спасибо Вам за Вас», — поблагодарила еще одна поклонница.

Ранее Бабкина откровенно рассказала о взаимоотношениях с молодым кавалером и объяснила, почему не приняла предложения выйти за него замуж.