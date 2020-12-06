Топ-5 российских звезд, наотрез отказавшихся от «Голубых огоньков»

Скандалы вокруг новогодних телепрограмм, так называемых «Голубых огоньков», с каждым годом становятся все масштабнее. На этот раз в свете последних событий артисты наперебой заявляли, что без новогодних съемок им никак не обойтись. Однако нашлись звезды, которых участие в новогодних шоу совсем не прельщает. ФАН решил узнать, почему среди российских знаменитостей нашлись те, кто не желает участвовать в «Голубых огоньках».

Люба Успенская очень занята

Королева российского шансона, певица Любовь Успенская недавно заявила, что не собирается участвовать в «Голубых огоньках» и прочих новогодних концертах и программах. Такое решение она объяснила тем, что на съемки нужно потратить целый день, а «массовые сборища», как подобные шоу назвала сама артистка, ей не по нраву.

Однако Успенскую можно будет увидеть в новогоднем выпуске программы «Угадай мелодию» и еще нескольких проектах. Свое участие в этих шоу она объяснила просто — «потому что нравится».

Алсу опасается за свое здоровье

Недавно певица и заслуженная артистка России Алсу отказалась от участия в съемках «Голубых огоньков». Свое решение исполнительница объяснила тем, что в рамках пандемии коронавируса для нее важнее оберегать свое здоровье и здоровье близких, нежели участвовать в шоу.

«Думаю, ничего страшного не произойдет, если один год новогодние мероприятия пройдут без моего участия», — обратилась к поклонникам певица.

Вместо своего выступления артистка посоветовала фанатам послушать ее новый альбом. По словам исполнительницы, это ее первая полноформатная работа за последние пять лет.

Меладзе бойкотирует новогодние телешоу

Знаменитый призыв певца Валерия Меладзе бойкотировать праздничные «Голубые огоньки» наверняка будут припоминать еще не один год. Мастерки, сам того не желая, артист привлек к новогодним телешоу столько внимания, что о них говорили все, кому не лень. По логике артиста, знаменитости должны были отказаться от съемок в «Голубых огоньках», так как звездам из-за пандемии запретили проводить концерты.

Коллеги по цеху Меладзе инициативу не поддержали и раскритиковали артиста. Шквал недоброжелательных эмоций обрушился на певца. Исполнителю «небес обетованных» пришлось даже забрать свои слова обратно. Однако зрители, которым изрядно «Голубые огоньки» с одними и теми же лицами на экранах поднадоели, не оценили такого порыва. Тем самым Меладзе возглавил анти-рейтинг самых нежеланных звезд-гостей на телешоу новогодней ночи.

Лолиту мучает несварение из-за «Голубых огоньков»

Российская эстрадная исполнительница Лолита Милявская совсем недавно заявила, что от «Голубых огоньков» ее тошнит. За все время своей 35-летней карьеры на телевидении на новогодних шоу она успела побывать и ведущей, и суфлером, и участницей.

Певица считает, что российские телешоу, в том числе и «Голубые огоньки», зашли в тупик.

«Есть вещи, которые у меня вызывают тошноту. То, что не развивается отечественное телевидение, относится именно к таким вещам», — заявила эпатажная артистка.

Лолита также подчеркнула, что ей надоело на новогодних огоньках нарочито улыбаться и показывать искусственные эмоции, бездушно хлопать в ладоши и петь по фонограмму. Сейчас ее больше прельщает интернет-пространство, где она может общаться с молодым поколением.

Александр Новиков не участвует в «новогодней помойке»

Скандал, разбушевавшийся вокруг персоны Валерия Меладзе на счет бойкота «Голубых огоньков», знаменитый российский шансонье Александр Новиков поддержал. Артист посчитал, что таким образом артистам удастся привлечь внимание к убыткам, которые несет культурная сфера из-за пандемии коронавируса.

В то же время Новиков считает предпраздничные шоу «новогодней помойкой», где знаменитости «дерутся» за гонорары и место в эфирном времени федеральных каналов. Поэтому такие мероприятия его не прельщают. Кроме того, певец считает, что съемки завязаны на одних и тех же лицах, которые изрядно надоели публике.