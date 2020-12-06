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Украинский политик раскрыл детали «плана Б» Зеленского по Донбассу

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Украинский политик раскрыл детали «плана Б» Зеленского по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский своим приездом на передовую к солдатам ВСУ обозначил, в чем заключается его «план Б» по Донбассу. Об этом в интервью ФАН рассказал бывший народный депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко.

В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с солдатами на передовой в Донбассе. Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы. Также глава государства почтил погибших украинских силовиков на символической аллее памяти.

Президент поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки. Кроме того, Зеленский поблагодарил солдат Вооруженных сил Украины и назвал их героями.  

«Хочу поблагодарить вас от каждого украинца за то, что защищаете наши жизни. Берегите себя, вы — герои. Я благодарен вам», – заявил Зеленский.

Украинский политик раскрыл детали «плана Б» Зеленского по Донбассу

В свою очередь, бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей оценил визит президента Украины Владимира Зеленского на линию соприкосновения сторон в Донбассе. По его словам, солдаты украинской армии не являются героями, поскольку убивают мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик.

«Этим преклонением перед ВСУ Зеленский еще раз подтвердил, что Украина расколота. Самое страшное заключается в том, что глава государства делит граждан страны на своих и чужих, называя солдат ВСУ героями. Увы, Зеленский сегодня назначил героями тех людей, которые пришли в Донбасс убивать своих сограждан. Таким образом он продолжил дело Петра Порошенко. Я не могу назвать героями тех, кто грабил мирный Донбасс и издевался над людьми. Мне очень грустно это наблюдать, поскольку любая смерть – большое горе», — сообщил собеседник ФАН.

Журавко заявил, что настоящие герои находятся в Донецкой и Луганской народных республиках, поскольку они защищают свои дома. Помимо этого, ополченцы не собираются продвигаться вперед, чтобы захватить Киев и Львов, уверяет политик. 

«Замечу, что это не ополченцы Донбасса пришли в Киев, Херсон, Николаев и во Львов. Они лишь защищают свою землю, не выходя за пределы Донецкой и Луганской областей. В данном случае можно сказать, что в Донбассе находятся герои своей земли, они ее и защищают. А чем гордятся солдаты ВСУ? Тем, что убили маленького ребенка и считают сепаратистами женщин и пенсионеров? Это самый настоящий фашизм», — сказал Журавко.

Украинский политик раскрыл детали «плана Б» Зеленского по Донбассу

Украинский политик также раскрыл детали «плана Б» Зеленского по Донбассу. По его словам, он заключается в захвате Донецкой и Луганской народных республик киевскими силовиками.  

 «Своим визитом на передовые позиции украинских силовиков Зеленский в очередной раз подтвердил, что озвученный им «план Б» заключается в намерении зачистить Донбасс. И тогда, конечно, у Украины появятся «герои».

Мне, как политику,  неприятно слушать то, о чем сегодня говорит Зеленский. Он должен был искать примирения и говорить обо всех пострадавших на этой гражданской войне. Также он обязан был признать Порошенко военным преступником и посадить его в тюрьму. Но он ничего этого не сделал. Для меня сегодня Зеленский – убийца, который поддерживает идеологию украинских националистов. Его действия в очередной раз показали, что Донбасс не вернется в эту Украину. Кстати, с такой игрой Зеленский плохо закончит. Жаль, что его политика раскалывает государство», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Вооруженные силы Украины разместили бронетехнику вблизи жилых домов в Донбассе. 

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