Жена Овечкина похвасталась роскошным подарком от незнакомца

Москва, 6 декабря. Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская решила показать своим подписчикам дорогие подарки от незнакомца. Видео с небольшим обзором девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте в разделе stories.

В середине ноября Анастасии исполнилось 27 лет. После празднования дня рождения она вместе с детьми отправилась отдыхать, к семье позже присоединился и сам Александр Овечкин. Судя по всему, Шубская продолжает разбирать подарки и делиться фото и видео со своими подписчиками в социальных сетях.

Одним из последних презентов, которым похвасталась Анастасия, стал платок и термос от модного дома Dior. Личность того, кто сделал такой роскошный подарок, супруга Овечкина решила не раскрывать.

«Подарили такой платочек и такой термос. Посмотрите, как красиво он переливается», — сказала с восхищением Шубская.

Ранее она опубликовала снимок с маленьким сыном. Фотография была сделана на морском побережье. Показывать лицо наследника Овечкина Анастасия не стала. На фото Шубская держит малыша на руках, и оба они смотрят в сторону моря.