Тимати напомнил Джигану о его выходках в Майами

Москва, 6 декабря. Известный рэпер Джиган, с трудом восстановивший теплые отношения в семье и избежавший развода после скандального загула, опубликовал в своем Instagram-аккаунте семейный снимок.

Фото было сделано во время прогулки с женой, моделью Оксаной Самойловой и сыном Давидом. Семья, хоть и не в неполном составе решила подышать свежим воздухом.

«Зима близко», — подписал фотографию Джиган.

Одним из самых первых на снимок отреагировал рэпер Тимати — коллега Джигана по цеху. Он напомнил о событиях прошлогодней зимы, когда после рождения сына рэпер решил оторваться по полной. Брак Джигана и Самойловой тогда был на грани распада, но пара нашла в себе силы забыть все обиды и сохранить семейный очаг.

«Слышь, ты про Майами даже не начинай эти заходы с зимой», — потроллил Тимати Джигана.

Подписчики рэпера пришли в восторг от этого милого фото и буквально засыпали семью комплиментами.

«Так приятно смотреть на Вас», — написала одна из фанаток. «Сладкая семья», — умилилась вторая. «Такие хорошенькие», — отметила третья.

Ранее сообщалось, что Оксану Самойлову заподозрили в очередной беременности из-за фотографий с праздничного мероприятия.