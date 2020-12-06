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Модный эксперт рассказала, чем элегантно заменить пуховики на примере образов звезд

Модный эксперт рассказала, чем элегантно заменить пуховики на примере образов звезд

Москва, 6 декабря. Модный эксперт Лариса Тимиряева на примере звезд отечественной эстрады подробно объяснила, чем в этом сезоне можно элегантно заменить пуховики и куртки. В беседе с порталом Teleprogramma.pro имиджмейкер рассказала, что трендом этой зимой остаются дубленки.

По ее словам, на сегодняшний день самая модная тенденция — это объем. То есть у верхней одежды должен быть свободный крой и фасон оверсайз. С наступлением нового сезона о себе заявили дубленки, и это неудивительно «после того, как натуральные меховые роскошные шубы убрали с модного пьедестала, заменив их искусственным мехом», объяснила Лариса Тимиряева.

Модный фасон выбрала и примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. В Instagram-аккаунте ее фотографа опубликован снимок, на котором певица запечатлена в розовой дубленке. Лариса Тимиряева отметила, что такой вариант является неплохой альтернативой пуховикам — смотрятся более статуснее. Стилист добавила, что сейчас «в моде как искусственные, так и натуральные модели».

Модный эксперт рассказала, чем элегантно заменить пуховики на примере образов звезд

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова в этот раз взбудоражила фанатов новым образом. Она решила отдать предпочтение высоким ботфортам бежевого цвета, подобрав в тон дубленку.

«А если белая дубленка еще и мехом наружу, то полная ассоциация с белой шубой, что делает образ еще дороже», — прокомментировала образ Решетовой имиджмейкер.

Модный эксперт рассказала, чем элегантно заменить пуховики на примере образов звезд

Похожей модели дубленку носит и российская певица и ведущая популярного шоу «Дом-2» Ольга Бузова. Своим подписчикам она рассказала, что этот подарок за 280 тысяч рублей сделал ее возлюбленный Давид Манукян, более известный как Дава.

Модный эксперт рассказала, чем элегантно заменить пуховики на примере образов звезд

Певица и солистка группы «А’Студио» Кети Топурия является настоящий модницей. Она старается следовать трендам и выбирать стильные фасоны одежды. Однако сама исполнительница признается, что покупает исключительно то, что ей идет. В этот раз Кети Топурия остановилась на дубленке молочного оттенка.

«Самым востребованным и популярным фасоном у автоледи стали дубленки укороченной модели до середины бедра, напоминающие косуху. Такая дубленка удобна и динамична, а диагональные линии в застежке, острые углы воротника позволяют создавать гармоничные образы в сочетании с солнечными очками, ведь за рулем они очень часто, просто необходимы», — прокомментировала образ знаменитости Лариса Тимиряева.

Ранее фэшн-эксперт журнала Vogue Анна Бжедугова рассказала о самых актуальных и антитрендовых моделях верхней одежды этого сезона. Подробнее — по ссылке.

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