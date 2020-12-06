Модный эксперт рассказала, чем элегантно заменить пуховики на примере образов звезд

Москва, 6 декабря. Модный эксперт Лариса Тимиряева на примере звезд отечественной эстрады подробно объяснила, чем в этом сезоне можно элегантно заменить пуховики и куртки. В беседе с порталом Teleprogramma.pro имиджмейкер рассказала, что трендом этой зимой остаются дубленки.

По ее словам, на сегодняшний день самая модная тенденция — это объем. То есть у верхней одежды должен быть свободный крой и фасон оверсайз. С наступлением нового сезона о себе заявили дубленки, и это неудивительно «после того, как натуральные меховые роскошные шубы убрали с модного пьедестала, заменив их искусственным мехом», объяснила Лариса Тимиряева.

Модный фасон выбрала и примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. В Instagram-аккаунте ее фотографа опубликован снимок, на котором певица запечатлена в розовой дубленке. Лариса Тимиряева отметила, что такой вариант является неплохой альтернативой пуховикам — смотрятся более статуснее. Стилист добавила, что сейчас «в моде как искусственные, так и натуральные модели».

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова в этот раз взбудоражила фанатов новым образом. Она решила отдать предпочтение высоким ботфортам бежевого цвета, подобрав в тон дубленку.

«А если белая дубленка еще и мехом наружу, то полная ассоциация с белой шубой, что делает образ еще дороже», — прокомментировала образ Решетовой имиджмейкер.

Похожей модели дубленку носит и российская певица и ведущая популярного шоу «Дом-2» Ольга Бузова. Своим подписчикам она рассказала, что этот подарок за 280 тысяч рублей сделал ее возлюбленный Давид Манукян, более известный как Дава.

Певица и солистка группы «А’Студио» Кети Топурия является настоящий модницей. Она старается следовать трендам и выбирать стильные фасоны одежды. Однако сама исполнительница признается, что покупает исключительно то, что ей идет. В этот раз Кети Топурия остановилась на дубленке молочного оттенка.

«Самым востребованным и популярным фасоном у автоледи стали дубленки укороченной модели до середины бедра, напоминающие косуху. Такая дубленка удобна и динамична, а диагональные линии в застежке, острые углы воротника позволяют создавать гармоничные образы в сочетании с солнечными очками, ведь за рулем они очень часто, просто необходимы», — прокомментировала образ знаменитости Лариса Тимиряева.

Ранее фэшн-эксперт журнала Vogue Анна Бжедугова рассказала о самых актуальных и антитрендовых моделях верхней одежды этого сезона. Подробнее — по ссылке.