Продюсер Пригожин выбрал подарок на Новый год — чтобы закончилась пандемия

Москва, 6 декабря. Известный российский продюсер Иосиф Пригожин в интервью ФАН рассказал, как он вместе с семьей планирует встретить Новый год и какой подарок хочет получить.

Зимний праздник, наполненный волшебством и приятными впечатлениями, ждут не только дети, но и взрослые. Звезды, как и их поклонники, готовятся к главному событию зимы — Новому году. Они наряжают елку, покупают подарки и подписывают открытки. Несмотря на плотный съемочный график, представители шоу-бизнеса находят время на то, чтобы порадовать себя и близких. Однако пандемия внесла свои коррективы в планы российских звезд.

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с известным российским продюсером Иосифом Пригожиным, чтобы узнать, как он со своей семьей планирует отмечать новогодние праздники. По его словам, из-за коронавируса обстоятельства меняются каждый день, поэтому решения по поводу Нового года будут приниматься ближе к праздничной дате.

«Что касается Нового года, то все решения будем принимать после 15 декабря. Сейчас, учитывая пандемию, все решения принимаются в моменте, и никаких планов пока нет. Были планы работать, пришлось вернуть авансы, потому что обстоятельства, естественно, меняются каждый день, все будет зависеть от того, какая ситуация будет с коронавирусом. И после этого примем окончательное решение, как мы будем праздновать, но точно в узком кругу, наверное семейном, даже не на работе, даже, возможно, без родителей. Обычно всегда с нами Новый год празднует мама, но в этот раз хотим поберечь их, потому что это небезопасно, к сожалению», — рассказал собеседник ФАН.

Пригожин также заметил, что для него главным подарком на Новый год будет окончание пандемии.

«Ничего еще не покупали — ни подарки, ничего. Вообще про это не думали. И в последнюю очередь будем об этом думать. Сейчас самый главный подарок для всех нас и нашей семьи — это выжить, потому что обстановка не очень хорошая для всех. Просто сейчас самое главное — не заболеть и не заразить. Вот это самый большой подарок, и чтобы как можно быстрее закончилась пандемия», — резюмировал продюсер.

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