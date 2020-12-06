Участник «Дома-2» Илья Яббаров объяснил, почему его выгнали с проекта

Москва, 6 декабря. Участник реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров вместе со своей супругой Анастасией Голд приняли решение покинуть телестройку. О том, почему его выгнали с проекта, мужчина рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

Последнее время Яббаров был участников практически всех самых громких скандалов в периметре. По словам Ильи, его часто и намеренно провоцировали — все дело в его вспыльчивом характере. Анастасия Голд решила вступиться за своего супруга и обратилась к ведущим с просьбой прекратить втягивать его в конфликты. Однако те на уступки не пошли. Более того ведущие заявили, что и Илья, и Анастасия могут быть свободны.

«Была сильная провокация в нашу сторону. Моя жена не смогла вытерпеть все это, и вчера пошла поговорить к ведущим, а ведущие сказали: уходите», — объяснил Яббаров.

Скорее всего, Илья не может поверить в том, что его попросили покинуть проект, так как сам он всегда считал себя топовым участником «Дома-2». Дело в том, что паре за периметром совершенно нечем заняться и, возможно, зрители все же смогут увидеть Яббаровых на проекте, но чуть позже.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель ранее откровенно рассказала о взаимоотношениях с отцом своего ребенка Ильей Яббаровым и объяснила, почему в ее соцсетях появилась совместная фотография после расставания.