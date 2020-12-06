Дуэт года: Филипп Киркоров и Давид Манукян выступили на фестивале «Песня года»

Москва, 6 декабря. В субботу в Москве состоялась ежегодная музыкальная премия «Песня года», ведущими которой по традиции стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Самым неожиданным событием вечера стало совместное выступление Филиппа Киркорова и Давида Манукяна.

Звездный дуэт исполнил свой хит «Ролекс», релиз которого состоялся в августе 2020 года. После выступления артистов Лера Кудрявцева объявила, что Киркоров и Манукян выиграли в номинации «Дуэт года». Памятные статуэтки певцам вручил лично Лев Лещенко, который отметил, что это достойная победа.

После награждения артисты дали интервью различным медиа.

«Полгода назад Дава пришел с идеей песни, вытащил песня из дома, украл из семьи, можно так сказать. Дети Даву обожают, они вместе снимают тик-токи», — рассказал журналистам Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров имел в виду то, что он во время первой волны коронавирусной инфекции практически всегда был дома с семьей, лишь изредка выезжая на съемки шоу «Маска».

Ольга Бузова никак не прокомментировала в Instagram победу своего молодого человека — Давида Манукяна.