Киев, 6 декабря. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров подробно рассказал об экспериментах Запада над Украиной. В своем Telegram-канале UKR_LEAKS он пояснил, что западные страны тестируют и реализуют все провальные управленческие решения на территории украинского государства.

Василий Прозоров вспомнил интервью бывшего канадского посла на Украине Романа Ващука. Он рассказал о провалах международной поддержки, которая оказывается Киеву Западом. После госпереворота на Украине в 2014 году страна практически находится под западным протекторатом. Получается, что практически все политические процессы, происходившие внутри страны, реализовывались под контролем извне.

Экс-сотрудник СБУ обратил внимание на интересный пункт, озвученный в интервью Ващука, под названием «Сверхсложные управленческие эксперименты. Страна — лабораторный кролик».

«Вы являетесь специалистом по государственному управлению, и вам в вашей стране не разрешили что-то сделать, и вы — вау, есть Украина! Повезем эту супер модель туда, они не могут отказаться», — такими словами описал процесс Ващук.

С точки зрения Василия Прозорова, это и привело Украину к тому плачевному состоянию, в котором страна находится сегодня. То есть на Западе генерировались идеи, иногда радикального характера, главная задача которых оптимизировать внутренние процессы. Естественно тестировать их в условной Канаде или Нидерландах разрешения никто не давал, поэтому именно Украина была выбрана тем самым полигоном для таких экспериментов.

С точки зрения Прозорова, именно подобные эксперименты привели Украину к экономическому, политическому и конституционному кризисам. Это в дополнении с конфликтом в Донбассе приближает Киев к неминуемому краху. Ответственность за развитие событий по такому сценарию лежит как на западных управленцах, так и на украинском истеблишменте.

Экс-сотрудник СБУ также с непониманием отнесся к тем гражданам Украины, которые с одобрением отреагировали на интервью Ващука. Это свидетельствует о том, что украинцы смирились с тем, что их государством управляют внешние силы, с негодованием заметил он.

«Слушайте, внесите уже через референдум в конституцию пункт, что Украина является колонией Запада и все. Причем без указания конкретной страны — кто захочет, того и колония. Мерзко», — констатировал Василий Прозоров.

Известный украинский политолог Александр Семченко ранее назвал сценарий, при котором Украина получит второй Донбасс. По его словам, ситуация, разворачивающаяся в западных регионах Украины, является по-настоящему опасной.

На Украине в 2014 году произошел государственный переворот. Тогда некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о своей независимости и создании ДНР и ЛНР. Киев ввел на территорию Донбасса свои войска в рамках так называемой «антитеррористической операции», но ополченцам удалось оттеснить украинских бойцов. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, однако Киев их не выполняет. Конфликт в Донбассе продолжается и по сей день.