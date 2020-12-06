Бойцы 106-й бригады ЛНА готовы к бою в воздухе и на земле

В Ливии существует множество подразделений, но больше всего в стране известна прославленная 106-я бригада. Бойцы этого батальона участвуют во всех крупных антитеррористических операциях. Накануне элита армии фельдмаршала Халифы Хафтара провела крупномасштабные учения. Их посвятили главнокомандующему силами спецназа «Аль-Саика» Ванису Букамаду, скончавшемуся в этом году от болезни.

В день показательного выступления на обзорной площадке присутствовало большинство генералов Ливийской национальной армии. Среди высших чинов находился и сын главнокомандующего Хафтара — Халид. Сейчас именно он возглавляет 106-ю бригаду. Согласно задуманному плану, его бойцы должны захватить небольшой участок на севере, где укрепился условный враг.

Стремительное наступление ознаменовалось появлением пары СУ-24. Молниеносно приблизившись к вражеской территории, самолеты сымитировали бомбардировку. И если до этого момента все командные действия походили на стандартные учения, то с появлением боевых МИ-24 происходящее стало напоминать настоящее сражение.

Ударные вертолеты с шумом выпустили боезапас по мишеням, прикрывая десантников, подлетевших на МИ-8 с восточной стороны прибрежной линии. Высадившиеся пехотинцы молниеносно заняли позиции рядом с условным противником и атаковали второй лагерь, атакуя неприятеля из стрелкового оружия и РПГ.

Основной ударной силой выступили танки и другая тяжелая бронетехника, наступающая с юго-запада. Сквозь вихри песков они продвигались на дистанцию выстрела. В это время на условного врага осыпался град снарядов из артиллеристских орудий и минометов. В этот момент боевые машины успели подойти ближе и продолжили начатый собратьями по оружию залп.

Авиация вновь посетила театр военных действий во время натиска танковых сил: вертолеты выпустили полный боезапас, чтобы вывести десантников из-под огня противника. После успешно проведенной диверсии, штурмовики быстро вернулись в МИ-8 и отправились на базу.

В последних минутах баталии принимали участие смешанные войска. Пехотинцы продвигались вглубь укреплений вместе с танками и бронетранспортерами. Когда песчаная пыль улеглась, солдаты обозначили свою победу над условным противником.

«Аллах говорит в Коране: «Приготовьте против них, сколько можете, силы и боевых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, кого вы не знаете, но которых знает Аллах». Мы увидели военную подготовку великой 106-й бригады, их прекрасную работа радует наши души. Так куется сила армии: на тренировках, тактических упражнениях, обучении офицеров и получении нового боевого опыта на поле боя», — обратился к присутствующим начальник оперативного штаба Главного командования ЛНА Абдал Нуреддин.

Крупномасштабные учения завершились награждением солдат и военачальника Халида Хафтара. Он в очередной раз смог показать силу элитной 106-й бригады и потенциал Ливийской национальной армии.