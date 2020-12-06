Специалисты назвали возможные причины гибели 30 тюленей на каспийском побережье

Махачкала, 6 декабря. Дагестанские специалисты полагают, что причиной гибели краснокнижных тюленей на побережье Каспийского моря могли стать китайские рыболовные сети. Всего было обнаружено около 30 мертвых нерп. О 17 из них на своей странице в Instagram сообщил спасатель международного класса Зиявдин Никомагомедов. Еще около 13 особей насчитали жители Махачкалы, которые рассказали об этом в соцсетях.

По словам Никомагомедова, причиной гибели морских животных могли стать различные факторы, но вода в эти дни в Каспии особенно грязная, обратил внимание спасатель.

«Такое грязное море я еще не видел. Это соседняя река вынесла столько ила. Здесь я насчитал 17 тюленей, которые погибли из-за загрязнения воды. Не знаю, может быть, и другие причины есть их гибели», – сказал он.

Как рассказали ФАН в Каспийском природоохранном центре, основной причиной произошедшего, скорее всего, стало бесконтрольное использование рыбаками пластиковых сетей из Китая. По словам директора центра, эколога Заура Гапизова, он намерен добиваться законодательного запрета на их продажу.

«Будут отобраны биологические материалы у погибших животных, но, как правило, основными причинами гибели каспийских нерп являются китайские браконьерские сети, уничтожающие все живое, и попадание неочищенных сточных вод и фекальных масс в море. Мы будем законодательно добиваться полного запрета продажи мелкоячейных пластиковых китайских сетей на территории России», – заявил Гапизов.

Он также добавил, что возглавляемая им организация также планирует создание в Дагестане специализированного реабилитационного центра для тюленей. Предполагается, что активисты в ближайшее время установят на побережье Каспия информационные щиты с номером «горячей линии» организации, куда можно будет позвонить по поводу найденных погибших животных.

«Раненых и пострадавших нерп до создания реабилитационного центра мы будем размещать в аква-центре Дагестанского государственного университета, где имеют опыт обращения с ластоногими», – отметил Гапизов.

Директор института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев также не исключает, что причиной гибели краснокнижных тюленей стали браконьерские сети.

«Конечно, в первую очередь надо вскрыть трупы и посмотреть. Завтра планируем выехать на место, посчитать, посмотреть и уже на месте сделать выводы. Безусловно, сети – это большая проблема, в них запутываются животные. В последние две недели были шторма, и рыбаки не выходили в море. Поэтому вполне возможно, что в сети, которые они поставили, тюлени попали, «гуляли» по морю и не смогли выбраться. Грязная вода – это спорное утверждение, тут нужен глубокий анализ. Скорее всего, они в сетях запутались», – выразил свое мнение Гаджиев в беседе с ФАН.

Он призвал осторожно подходить к запрету на продажу китайских сетей.

«Да, эти сети нельзя использовать, но в продаже они есть. Запрет нужно вводить, но есть тонкий момент – здесь нельзя ущемлять права рыбаков и, в то же время, мы понимаем что сети опасные», – сказал специалист.

Каспийский тюлень был внесен в Красную книгу России в апреле 2020 года. Ему присвоена категория «редкие». Считается, что вид находится под угрозой стать вымирающим.

В 2016 году на дагестанском побережье Каспийского моря были найдены почти 300 мертвых тюленей. Точную причину их гибели тогда установить не удалось.