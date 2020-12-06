Вылететь в Турцию и Египет можно будет из аэропорта Томска

Томск, 6 декабря. Туристы смогут вылететь в Турцию и Египет из аэропорта Томска, об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

Росавиация опубликовала приказ о допуске перевозчиков к выполнению международных рейсов. Авиакомпания Nordwind теперь будет осуществлять прямые рейсы Томск – Каир (Египет) и Томск – Стамбул (Турция). По информации на данный момент, вылеты будут осуществляться три раза в неделю.

Больше никаких разрешений на рейсы в зарубежные страны из Томска Росавиация не выдавала. В прошлом году из города можно было вылететь в Таиланд, но на данный момент границы с этой страной закрыты из-за эпидемиологической ситуации.

Напомним, что на этой неделе стало известно, что две авиакомпании начали продажу билетов на рейсы Томск — Санкт-Петербург, но власти Петербурга не готовы принять туристов.