Захарова напомнила США о словах экс-госсекретаря США Райс после призыва заморозить СП-2

Москва, 6 декабря. Вашингтону необходимо вспомнить заявление бывших политических деятелей Соединенных Штатов, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом дипломат отреагировала на призывы американской стороны заморозить российский проект газопровода «Северный поток — 2».

Исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл в интервью немецкой газете Handelsblatt заявила, что посольство США в ФРГ призывает Берлин и ЕС наложить мораторий на строительство «Северного потока — 2». По ее словам, российский проект якобы призван «обойти Украину и расколоть Европу». Захарова словами бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс ответила на призывы США заморозить СП-2.

Комментарий на этот счет Мария Захарова оставила на своей странице в социальной сети Facebook. Официальный представитель МИД РФ решила напомнить о статье, опубликованный в марте 2014 года в газете The Washington Times. Тогда вышел материал под названием «Администрация Рейгана предупреждала, что поставки Российского газа через Украину ослабят Запад». Он посвящен призыву США в начале 1980-х отказаться от строительства газопровода через территорию нынешней Украины. Именно по этому газопроводу добываемое в СССР «голубое топливо» поступало бы в Западную Европу в обход Венгрии, Чехословакии, Польши.

Мария Захарова обратила внимание на то, что американская риторика с течением времени не меняется и остается прежней.

«Хочется сказать Вашингтону: «Нельзя играть против правил. Если вы хотите быть ответственным игроком в международной экономике, надо играть по правилам». Знаете, кто это произнес? Кондолиза Райс и снова в контексте российского газа (цитата по той же The Washington Times, 6 января 2006). Время вернуло США их же призыв», — указала Захарова.

В МИД РФ ранее заявили, что призыв США в адрес Евросоюза и ФРГ к введению моратория на строительство газопровода СП-2 является политической агрессией.

Напомним, экономист Михаил Делягин объяснил, почему необходимо достроить «Северный поток — 2» до конца лета следующего года. По его словам, итоги парламентских выборов в ФРГ могут привести к обновлению политической элиты в стране, и, следовательно, у власти окажутся подконтрольные Вашингтону политики. Если такой сценарий будет реализован, то речи о завершении строительства российского проекта идти не будет.