Милонов посоветовал Шнурову заняться делом

Новые ограничительные меры в Санкт-Петербурге, введенные 4 декабря, заставили встрепенуться не только горожан, представителей малого бизнеса, но и общественников и политиков.

Так, на тему новогодних карантинных мер в своем Instagram-аккаунте высказался музыкант, сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров. Решение властей Петербурга он называет «запоздалым, неуместным и глупым». Лидер группы «Ленинград» считает, что на подобные меры Смольный подтолкнул «безответственный» концерт рэпера Василия Вакуленко в Ледовом дворце.

Столь откровенный спич исполнителя прокомментировал Виталий Милонов. Он считает, что депутатам нужно перестроить свою деятельность и направить ее на поддержку экономики и бизнеса.

«К сожалению, сейчас коллеги, кстати, и господин Шнуров, его депутаты, члены его фракции, законодательного собрания заняты созданием выборных коалиций, они занимаются интригами, пишут запросы в защиту против каких-то «листовочек», они занимаются каким-то бредом», — отметил политик.

По его мнению, депутаты должны стать теми партнерами для бизнеса и общества, которые смогли бы отстаивать их позицию. Однако сейчас в общественной и политической сферах царит дисбаланс.

«Решения принимаются не всегда сбалансированно. Но те, кто должен отстаивать интересы общества, заняты собственными проблемами, по их мнению важными. Отсюда мы видим, что второстепенные вопросы, к примеру вопрос уличных музыкантов, их волнуют гораздо больше, чем защита бизнеса и поддержка экономики города», — подчеркнул собеседник ФАН.

Ранее Виталий Милонов высказал мнение о новогодних ограничительных мерах в Санкт-Петербурге.