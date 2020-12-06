Фермерское хозяйство Томской области накрыла эпидемия

Томск, 6 декабря. В Томской области в фермерском хозяйстве, расположенном в окрестностях деревни Лязгино, у крупного рогатого скота обнаружен сальмонеллез. В связи с этим департамент ветеринарии Томской области ввел карантин, чтобы ограничить распространение болезни, об этом сообщил региональный Россельхознадзор.

Корреспондент ФАН спросил у одного из областных фермеров, какие основные причины заражения скота.

«Основными источниками заражения скота являются животные-переносчики или загрязненные корма. Также стоит обратить внимание на место обитания скота, ведь на территориях, загрязненных фекалиями и мусором, может чаще всего распространяться эта инфекция», — рассказал ФАН областной фермер.

В настоящее время в карантинном фермерском хозяйстве принимается комплекс мер, направленных на профилактику и ликвидацию заболевания.

Ранее ФАН сообщал, что в Томской области ликвидируют мусорный полигон.