Актриса Алина Ланина откровенно рассказала, почему ей отказал продюсер

Москва, 6 декабря. Российская актриса Алина Ланина откровенно рассказала, как потеряла желанную роль и почему ей отказал продюсер. Подробности о ситуации знаменитость раскрыла в своем Instagram-аккаунте.

Ланина призналась, что тогда она серьезно понервничала. Как отметила актриса, эта ситуация является одной из тысячи историй.

«Неоднократные пробы, достойные конкурентки, долгий процесс утверждения, режиссеру, группе всем нравлюсь, они мне тоже симпатичны, договор», — начала пост Алина Ланина, которая, к слову, в самое ближайшее время станет мамой впервые.

По словам артистки, весь процесс был максимально прозрачным, без подвохов. Съемочная команда даже приняла решение подвинуть начало работы над проектом в ожидании Ланиной.

«Раскатываю губу, развожу лихорадочную деятельность в подготовке к роли. Жду. В этот раз обошлось без вежливого вранья. Пришло письмо: «Продюсер решил поменять главную героиню». Бац — бабац. Дождалась», — поделилась воспоминаниями звезда сериала «СашаТаня».

Ее агент поинтересовался, почему сложилась такая неприятная ситуация.

«А вы…ну, это…Алина недостаточно медийная». Обожаю эту формулировку!» — добавила актриса.

Как объяснила Ланина, ответ, действительно, ее задел. Все дело в «мифическом градуснике медийности», который «зарыт где-то в Граале, ибо его никто никогда не видел, но по его показаниям решаются судьбы». Она обратила внимание на то, что в США существует целая система — есть категории, сборы, статистика. В России же все «пока на уровне «Дядя Вася из столовки ее не знает».

Позже выяснилось, что роль Алины досталась жене продюсера проекта, которая, кстати, оказалась хорошей актрисой, но все-таки малоизвестной широкому зрителю.

«Так я, оказывается, просто «недостаточно жена». Классика! <…> Мне лично нравится, и я уверена, что фильм будет прекрасен с ней. Вот за «это вот все» я не люблю свою профессию. За отсутствие системы координат. Надо было в спорт идти», — посетовала российская актриса.

Она призналась, что та ситуация, действительно, ее подкосила. После того, как актриса получила отказ, она полчаса молчала, рассказала об этом родственникам, а после ушла гулять под дождем.

«Во дворе на детской качельке, жалко сгорбившись в ночной темноте, я тихо плакала, считая мокрые слезные капли на синих штанах. Не любила мир кино и вообще мир, жалела себя», — разоткровенничалась знаменитость.

Поклонники звезды поддержали ее и оставили многочисленные комментарии со словами восхищения под постом.

«Значит, это не Ваш поезд. Правильно, что не зашли! Вот скоро у Вас реально главная роль предстоит», — подбодрила одна из фанаток Алины.

Актриса Алина Ланина ранее рассказала о подробностях постельной сцены с артистом Дмитрием Певцовым в фильме «На Париж».