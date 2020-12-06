В Госдуме согласились с петербургскими предпринимателями насчет ограничительных мер

В Санкт-Петербурге с 4 декабря ввели новые ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление 2 декабря подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Кто-то связывает такое решение властей с рекордным числом заболевших, а кто-то считает, что это реакция на недавние концерты рэпера Басты, он же Василий Вакуленко, в Ледовом дворце.

В обществе такое решение восприняли неоднозначно. Некоторые СМИ назвали это время «новогодней депрессией». Мнение недовольных частично разделяет депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

«Я считаю, что те, кто принимает подобные решения, должны делать это после диалога и обсуждения с представителями отрасли и общества. Когда такие решения принимаются самолично губернатором, появляется неоднозначная реакция», — говорит он.

Так, недовольные новой волной ограничений предприниматели обратились к градоначальнику с просьбой отменить это решение. По их мнению, очередное ужесточение мер бесповоротно погубит малый бизнес, который так и не смог оправиться после первой волны коронавируса и санкций, связанных с риском распространения заболевания.

Депутат Милонов отчасти согласен с предпринимателями, но, по его мнению, при введении новых карантинных мер должен соблюдаться баланс между интересами общества и безопасностью.

«Конечно, карантинные меры, меры ограничительные — это суровая реальность, необходимая, жесткая, нежеланная никем, но это реальность. Их можно принимать, но принимать в той мере, в которой будет баланс между интересами общества и безопасностью. Можно, конечно, закрыть вообще все и быть довольным, что на улице никого нет, никто не заболеет. Но это, к сожалению, не работает», — отметил политик.

Собеседник ФАН обратил внимание на то, что люди могут умирать не только от коронавируса, но и от голода.

«А целесообразность подобных ограничительных мер, если их необходимо принять, должна быть четко объяснена людям», — подытожил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал обеспечить Новый год в каждом доме, несмотря на COVID-19.