Минфин подтвердил планы по приватизации поставщика конька в Кремль

Махачкала, 6 декабря. В Минфине России подтвердили планы по приватизации Кизлярского коньячного завода в Дагестане. Об этом говорится в интервью заместителя министра финансов Алексея Моисеева, размещенном на официальном сайте ведомства. При этом, как выяснил ФАН, на самом предприятии, являющимся поставщиком Кремля, о продаже завода не слышали.

По словам Моисеева, Минфин намерен предложить федеральному правительству расширить программу приватизации, включив в нее множество небольших компаний. В то же время, государству необходимо отказаться от стопроцентного участия в управлении предприятиями, считает замминистра.

«Компании со стопроцентным участием государства должны стать редким исключением. Лично моя позиция, что компаний со стопроцентным госучастием не должно быть, кроме таких отраслей, как оборона и безопасность», – сказал Моисеев.

Собеседник издания добавил, что в ближайшее время планируется приватизация только двух крупных предприятий — Кизлярского коньячного завода и Алмазювелирэкспорта.

«Других сделок пока не запланировано. В программе приватизации нет крупных компаний, кроме Кизлярского коньячного завода и Алмазювелирэкспорта», – уточнил чиновник.

Моисеев пояснил, что приватизация не призвана привлечь деньги в бюджет. Таким способом министерство планирует провести докапитализацию компаний путем частных инвестиций, а не субсидиями из бюджета, как в настоящее время.

В самом Кизлярском коньячном заводе ФАН заявили, что не владеют информацией о предстоящей приватизации предприятия.

«О том, что на заводе грядет приватизация, мы узнали от вас», – сказал представитель компании.

Основанный в 1885 году Кизлярский коньячный завод является старейшим в России предприятием в своей отрасли. С 2008 года его возглавляет Евгений Дружинин. В том же году завод стал членом Гильдии поставщиков Кремля.

В 2014 году предприятие было передано из республиканской в федеральную собственность и стало относиться к Росалкогольрегулированию. Спустя год уже федеральное государственное унитарное предприятие было преобразовано в акционерное общество.

Впервые о планах приватизации Кизлярского завода объявил еще в 2014 году бывший тогда главой Дагестана Рамазан Абдулатипов. Его стоимость была оценена в четыре миллиарда рублей. Парламент республики одобрил соответствующее решение, но оно было опротестовано региональной прокуратурой. После этого предприятие было передано в федеральную собственность.

В конце 2019 года коньячный завод был включен в план приватизации на 2020-2022 годы Дмитрием Медведевым, который тогда занимал пост премьер-министра.

Согласно данным из открытых источников, в настоящее время 100% акций завода принадлежат Росимуществу, а уставной капитал компании составляет более 5,5 миллиардов рублей.

Отметим, что в апреле 2020 года в совет директоров завода вошел статс-секретарь федерального Минфина Алексей Сазанов. В сентябре текущего года премьер-министр Михаил Мишустин назначил куратором Росалкогольрегулирования и, соответственно, Кизлярского коньячного завода, своего заместителя и руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.