Прокуратура Томска заблокировала интернет-ресурсы, способствующие браконьерству

Томск, 6 декабря. Томская межрайонная природоохранная прокуратура заблокировала семь интернет-страниц, на которых была размещена информация, пропагандирующая противоправные действия в сфере экологии. Об этом сообщила прокуратура Томской области.

На сайтах размещалась инструкция по ловли рыбы с помощью электрического тока, ссылки на продажу электронных удочек, применение которых ведет к снижению популяции или полному исчезновению рыбы в водоемах. Также предлагалась инструкция по использованию ногозахватывающих капканов для ловли волка, несмотря на запрет данного способа охоты в РФ.

Серьезную угрозу лесопожарной обстановке представляла информация о возможностях и способах разведения костров на торфяниках, которые могут привести к крупному лесному пожару.

Прокурор направил в суд исковые заявления о признании данной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

По решению суда, доступ к интернет-страницам, содержащим противоправную информацию, был заблокирован на территории РФ.