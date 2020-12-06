Модель Костенко показала на фото дочерей от Тарасова в необычных нарядах

Москва, 6 декабря. Модель Анастасия Костенко, супруга футболиста Дмитрия Тарасова, восхитила фанатов снимком со своими дочерьми от спортсмена. Фотография появилась в Instagram-аккаунте знаменитости.

Костенко родила Тарасову двух девочек — Милану и Еву. Старшей исполнилось два года, а младшей — 10 месяцев. Недавно модель решил показать подписчикам совместное с наследницами фото, на котором девочки позируют в белых пышных платьях. Сама Анастасия Костенко была одета в розовый топ и блестящую юбку.

Подписчики супруги футболиста не прошли мимо этой публикации и осыпали семью комплиментами и словами восхищения.

«Такие красивые дети у вас», «Какие красотки, глаз не оторвать», «Такие хорошенькие», «Милана — просто невероятная красотка. Моделька маленькая. Да вы все красотки», «Счастья Вам, Настенька! Вы прекрасная мама и жена!» — написал поклонники модели в комментариях под постом.

Ранее Анастасия показала, какой стала ее фигура после рождения второго ребенка.

Девушка откровенно призналась, что вернуть прежние формы ей помог спорт. Видимо модель прислушалась к просьбам мужа привести свое тело в форму и наконец вернуться к физическим упражнениям.