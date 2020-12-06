Барецкий заявил, что похоронит Бари Алибасова бесплатно в гробу «Спящая красавица»

Если известный продюсер Бари Алибасов скончается, его похоронят бесплатно. Об этом в интервью ФАН заявил президент союза профессиональных ритуальных агентов НКО «СПРА» Стас Барецкий.

Ранее стало известно, что Алибасова поместили в одну из московских клиник с низким давлением после передозировки препаратом «Виагра», применяемым при эректильной дисфункции. Состояние легенды шоу-бизнеса остается тяжелым.

«Он так часто чем-нибудь травится, что рано или поздно его здоровье не выдержит, — прокомментировал ситуацию Барецкий. — А от передозировки «Виагрой» реально можно умереть! Не каждый мужчина выдерживает даже обычную дозу, а Алибасов — давайте я вам напомню — уже не мальчик, а вполне себе пожилой человек».

Шоумен предположил, что продюсер просто перепутал прописанный его врачами валидол с сильнодействующим препаратом. По словам собеседника ФАН, эта версия выглядит не так уж неправдоподобно, учитывая, что для Алибасова подобное поведение уже стало нормой: в 2019 году продюсер выпил средство для прочистки труб «Крот» (думая, что это вода) и был госпитализирован с ожогами желудка и пищевода.

«Я готов похоронить Бари Каримыча на любом кладбище Москвы и Подмосковья полностью бесплатно, — заявил Барецкий. — Обращаюсь к его родственникам и семье: друзья, вы можете на меня рассчитывать. Чисто по-человечески готов вам помочь. Я сделаю все красиво и быстро — чтобы не лежало долго тело в морге».

Шоумен даже приберег специальный гроб для Алибасова: роскошный, с прозрачной стеклянной резной крышкой.

«Я называю его «Спящая красавица», — с любовью произнес президент союза профессиональных ритуальных агентов. — В этом гробу мы его и похороним».

Собеседник ФАН все же выразил надежду, что Алибасов выкарабкается и на этот раз, ведь он собрался снимать его в своем фильме «Брат-3» на основе одноименной книги, по сюжету которой на продюсера музыкальной группы «На-На» совершается покушение.

«Кстати, я не исключаю такой возможности и в данном случае, — заметил Барецкий. — Бари Каримыча могли отравить «Виагрой» намеренно, чтобы «убрать» с дороги. Не могу никого голословно обвинить, но вы сами понимаете, что, когда у человека столько имущества, кто-то из его наследников может и не дотерпеть. Кроме того, у него постоянно происходят какие-то терки с родственниками».

Шоумен признал, что некоторым его обращение с предложением похоронить Алибасова, когда тот умрет (притом что на данный момент он все еще жив), может показаться неэтичным, однако наступившие в стране времена, по мнению собеседника ФАН, не терпят ненужных сантиментов.

«Что значит этично? — спрашивает он. — У нас пандемия, люди валяются в моргах прямо на полу в коридорах, чему я сам был свидетелем! Мы словно находимся в состоянии войны, к нам применяют все новые санкции, о какой, прости господи, этике может идти речь? К тому же я просто хочу помочь — Бари Каримыч всегда хорошо ко мне относился, и я хочу отплатить тем же, устроив ему пышные проводы на тот свет».

Ранее ФАН писал о том, что с помощью инфоповодов о собственном здоровье музыкальный продюсер банально пытается заработать. В пользу такой версии свидетельствует тот факт, что после каждого негативного события в своей жизни Алибасов бежит на ток-шоу, чтобы рассказать о нем.