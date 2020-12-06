Квадрокоптер скоро можно будет собрать при помощи мобильного приложения

Томск, 6 декабря. Ученые Томского государственного университета разрабатывают программное обеспечение, при помощи которого можно будет легко осуществить сборку технически сложных объектов. Об этом в разговоре с корреспондентом ФАН рассказал руководитель проекта Кирилл Костюшин.

В качестве пилотного продукта инженеры разрабатывают учебный конструктор, позволяющий собрать квадрокоптер при помощи мобильного приложения с дополненной реальностью. Конструктор будет интересен школьникам и студентам, которые активно интересуются программированием и робототехникой.

Учебный конструктор предоставляет широкие возможности для обучения пилотированию, сборки и настройки квадрокоптера, проведению полетов от первого лица, и аэрофотосъемки. Помимо этого, дрон оснащен компьютером-сопроцессором, набором датчиков и манипулятором, что позволяет на базе разработанного комплекса изучать технологии программируемого полета, в том числе с использованием технологий машинного зрения и искусственного интеллекта.

«Нужно разложить все детали набора на столе, после запустить специальное мобильное приложение и навести объектив камеры смартфона на детали конструктора — в дополненной реальности на экране смартфона будет показана инструкция по сборке квадрокоптера, а также интерактивные учебные материалы, объясняющие физические принципы работы составных элементов БПЛА», — рассказал ФАН Кирилл Костюшин.

Корреспондент ФАН поинтересовался, сколько весит опытный образец дрона, ведь если масса более 250 грамм, то его нужно обязательно зарегистрировать в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

«Масса квадрокоптера в районе 400 грамм. Регистрация не проблема — делается в уведомительном порядке онлайн. Процедура регистрации занимает несколько дней», — подчеркнул Костюшин.

Пилотный проект создается при финансовой поддержке научного фонда им. Д.И. Менделеева, на базе суперкомпьютерного центра и физико-технического факультета ТГУ.

В работе над проектом участвует команда из шести сотрудников ТГУ: Кирилл Костюшин, Сергей Орлов, Ануар Кагенов, Куат Исмаилов, Наталья Костюшина и Сергей Проханов.

«Мы отработаем технологию на дроне и после сможем уже создавать интерактивные инструкции для любых объектов», — поделился своими планами Кирилл Костюшин.

Разработка инженеров AR.Drone KIT вошла в ТОП-50 лучших проектов акселерационной программы «Архипелаг 20.35».

Напомним, недавно томские ученые получили от Правительства РФ мегагрант на 180 млн рублей.