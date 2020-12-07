ЛНР итоги 29 ноября — 5 декабря: отмена дистанционки, новый телеканал для молодежи

Луганск, 7 декабря. Представители Донбасса впервые выступили на заседании Совета Безопасности ООН. В ЛНР отметили День Неизвестного Солдата. Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале ФАН.

Представитель ЛНР выступил в Совбезе ООН

По инициативе России в среду, 2 декабря, в онлайн-формате прошла неформальная встреча Совбеза ООН, посвященная выполнению Минских соглашений. На площадке организации впервые выступили представители республик Донбасса. Киев отказался от участия. Ряд западных членов Совбеза, в том числе Франция, Германия, США и Великобритания, также бойкотировали эту встречу.

«Хочу поблагодарить за возможность представить позицию Луганска на таком уровне, поблагодарить делегации государств при ООН, которые, несмотря на активное противодействие, сейчас с нами. Оценка выполнения итогов саммита 2019 года очевидна: отсутствие политической воли не позволяет Украине обеспечить ни добросовестное участие в минских переговорах, ни эффективно организовать выполнение принятых на себя обязательств», — заявил полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

В школах республики отменили дистанционное обучение

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве ЛНР изменила порядок обучения для учащихся с пятого по восьмой и десятых классов с дистанционной формы на очно-заочную после стабилизации ситуации с COVID-19. Ранее к такой форме обучения вернулись школьники с первого по четвертый класс, а также девятый и 11-й классы. Различные классы посещают школу в несколько смен. Сейчас в республике выявлено более 1800 случаев коронавируса, скончались 150 человек.

Киев оборудует позиции в ЛНР

Украинские силовики оборудуют позиции в районе подконтрольного ЛНР села Желобок у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в Народной милиции республики.

Представитель ЛНР в гуманитарной группе Ольга Кобцева сообщила, что ВСУ в данном районе ведут «ползучее наступление», продвигаясь вглубь нейтральной зоны.

«Мы наблюдаем со стороны Украины такие шаги, как ползучее наступление в районе населенного пункта Желобок. На сегодняшний день мы имеем картину, когда непосредственно от линии, где было зафиксировано нахождение ВСУ, на 60 метров вперед в нейтральную зону были прорыты окопы», — отметила она.

Жители республики почтили память советских солдат

В ЛНР отметили День Неизвестного Солдата. Молодежные активисты, студенты Академии внутренних дел, спортсмены и сотрудники МВД республики почтили память воинов Великой Отечественной войны.

«В этом году мы отметили 75 лет Победы советских солдат против фашистской Германии в Великой Отечественной войне. Это говорит о том, что воля, дух и характер советского солдата дали возможность нам сегодня жить, творить и созидать», — отметил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

ТВ-канал для молодежи ЛНР начал вещание в YouTube

Первый в ЛНР молодежный канал «Телевизионная инициатива молодежи» (ТИМ) с 1 декабря начал вещание в YouTube. Молодые жители республики получили возможность в рамках проекта реализовать свои творческие идеи. По словам организаторов, ТИМ будет работать без политики.