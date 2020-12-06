Юрий Лоза откровенно рассказал о возмутительном случае на «Радио Дача»

Москва, 6 декабря. Известный певец и композитор Юрий Лоза откровенно рассказал, что его возмутило во время интервью на «Радио Дача».

В разговоре с Teleprogramma.pro артист поделился воспоминаниями об одном возмутительном случае.

Однажды Юрий Лоза дал часовое интервью «Радио Дача», которое принадлежит Михаилу Гуцериеву. Во время беседы была поставлена песня на стихи Гуцериева. Этот инцидент возмутил Лозу.

«Я спрашиваю: «Почему ни одной песни моей, композитора и поэта, не поставили, хотя их у меня больше ста, а на стихи Гуцериева прозвучали». Мне ответили, что он хозяин и есть жесткие правила. Пригласить художника и поставить картинки другого. Как так?» — с недоумением спросил Юрий Лоза.

Он добавил, что хозяева радиостанций «не защищают интересы артистов, народа и еще кого-либо». По словам композитора, он часто видит на программах «небожителей-редакторов, для которых артисты всего лишь расходный материал».

«Порой на меня смотрит редактор и говорит: «Ты будешь петь, что я сказала». А я в ответ: «Не буду путь». «Ну и пошел вон тогда», — посетовал Лоза.

Ранее Лоза в беседе с ФАН рассказал о своих планах на Новый год. На праздниках певец собирается найти себе занятие дома. Он также объяснил, что «трудовые будни» на новогодних праздниках для него — вынужденная мера. Дело в том, что уже 15 лет его не приглашали на «Голубые огоньки». В этом же году Лозе портит праздничное настроение еще и отсутствие концертов и ограничения на фоне пандемии COVID-19.