Диана Шурыгина после развода живет с королевским размахом на деньги нового любовника

Москва, 6 декабря. Скандально известная экс-участница ток-шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина активно делится со своими подписчиками в Instagram-аккаунте новостями из личной жизни. Оказывается, жертва изнасилования после развода живет с королевским размахом на деньги нового любовника.

Диана Шурыгина стала героиней многочисленных выпусков программы Андрея Малахова, который в 2016 году был ведущим «Пусть говорят». В эфире программы она рассказала, что Сергей Семенов изнасиловал ее на одной из вечеринок. Сам молодой человек не раз объяснял, что интимная связь с Дианой произошла по ее согласию. Однако суд, судя по всему из-за широкого резонанса этой истории, признал Семенова виновным и приговорил его к восьми годам колонии.

Получившая скандальную известность Шурыгина на время съемок программы буквально поселилась в «Останкино». Тогда же она закрутила роман с оператором Первого канала Андреем Шлягиным. Спустя год пара поженилась, но их брак продержался недолго — через пару лет они расстались.

История, произошедшая с Шурыгиной, действительно, страшная. Щекотливая ситуация могла негативным образом повлиять на психику девушки. Она могла замкнуться в себе, но в реальности все произошло иначе.

Новым возлюбленным Дианы стал некий Денис Ребров. Его считают «богатым наследником» и молодым миллионером. Интересно, что эта тройка — Шлягин, Шурыгина и Ребров — вместе принимали участие в шоу «На самом деле». Новый возлюбленный жертвы изнасилования ранее рассказывал, что хорошо общался с Дианой и на тот момент ее мужем.

«Было круто и легко. Мне было приятно и не хотелось уходить, но у всех были свои планы на вечер и пришлось расходиться. Уже через час я написал Диане в Instagram, и после небольшой переписки мы обменялись номерами. На следующий день я захотел увидеть ее снова», — признался Денис.

По словам молодого человека, он уговаривал Диану сбежать к нему хотя бы на час, хотя та объясняла, что у нее есть супруг.

«Я не понимаю, на что этот нищеброд вообще рассчитывает? Очевидно же — она звезда и достойна лучшей жизни», — сказал Ребров.

В итоге Шурыгина бросила мужа ради 22-летнего парня. И, судя по всему, не прогадала. Сейчас жизнь Дианы насыщена путешествиями по миру, отдыхом в дорогих отелях и развлечениями. Девушка любит показывать своим подписчикам новые снимки, в том числе и откровенные, на которых она позирует и полуобнаженной, и совершенно голой.

«Мы полетели на Мальдивы, так как из-за ситуации в мире особо выбора нет. В целом мне понравилось», — рассказала Диана Шурыгина.

Недавно она решила исполнить свою заветную мечту и увеличила грудь. Она устроила настоящее онлайн-шоу из своей операции, хирург проводивший ее даже отвечал на вопросы пользователей.

«В 17 лет я решила, что если моя грудь останется такой же маленькой, в 18 я ее сделаю. После совершеннолетия я поняла, что она больше не вырастет, и с того момента горела желанием ее сделать. Операция должна была быть в 19 лет, но я тогда так и не смогла найти хорошего доктора. Вы знаете, какая я привередливая», — разоткровенничалась Диана.

21-летняя девушка сейчас живет в достатке и комфорте, не ограничивая себя ни в дорогих путешествиях, ни во вкусной еде и дорогостоящих развлечениях. Однако о карьере или учебе «привередливая» Диана Шурыгина даже не задумывается и продолжает жить, но о чем не думая.