Спасший девушку от похищения в Дагестане мужчина оказался сотрудником местного муфтията

Махачкала, 6 декабря. Молодой человек вместе с друзьями в дагестанском Хасавюрте пытался похитить свою бывшую невесту, узнав, что она собирается выйти замуж за другого, удалось выяснить ФАН. Планам мужчины помешал проезжавший мимо представитель религиозной организации.

Инцидент произошел, когда девушка с подругой возвращалась с занятий. В это время к ним подъехали два автомобиля, из которых вышли несколько молодых парней и стали силой затаскивать одну из девушек в машину. На помощь пришел проезжавший мимо мужчина, который, буквально, отбил кулаками потенциальную жертву от похитителей.

Спасителем оказался сотрудник отдела просвещения при муфтияте Дагестана по Хасавюрту Усман Шейхов. Как он рассказал журналистам, в тот день он выступал с лекцией в хасавюртовском филиале медицинского колледжа имени Башларова. Оказалось, что именно из этого учебного заведения и возвращались девушки.

«Пару дней назад, когда я ездил на очередную лекцию в медицинский колледж имени Башларова, я случайно увидел, как девушку, которая идет с занятий домой, хотели похитить. Я вышел из машины и повлиял на это событие. Конфликт там же был исчерпан, девушка благополучно добралась домой», – сказал Шейхов.

По словам матери потерпевшей, ранее потенциальная жертва похищения была помолвлена с организатором неудавшегося похищения. До свадьбы дело не дошло, и, когда молодой человек узнал, что его уже бывшая невеста намерена выйти замуж за другого, решил похитить девушку.

«Хочу выразить огромную благодарность Усману Шейхову за то, что он заступился за нашего ребенка. Можно назвать его поступок героическим, так как мы привыкли, что, когда кому-то требуется помощь, все включают камеру и снимают на телефон», – добавила она.

ФАН пока не располагает комментариями молодых людей, участвовавших в похищении. Региональные МВД и следственное управление также не выступали с официальными заявлениями относительно инцидента в Хасавюрте.

Отметим, что ежегодно в Дагестане регистрируется несколько десятков случаев похищения девушек с целью женитьбы. В середине недели в суде Левашинского района республики завершилось рассмотрение подобного дела. Мужчина был признан виновным в незаконном проникновении в дом потерпевшей и похищении человека. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно и штрафу в размере 15 тысяч рублей.