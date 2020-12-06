Алибасов продолжает делать из своей жизни шоу и зарабатывать на собственном здоровье

Москва, 6 декабря. Российский музыкальный продюсер и шоумен Бари Алибасов вновь всколыхнул медиапространство. Знаменитость на днях госпитализировали с критически низким давлением после передозировки «Виагрой». Судя по всему, шоумен решил продолжить делать из своей жизни шоу и зарабатывать на собственном здоровье, пишет издание «7Дней.ру».

Алибасова на прошлой недели доставили в больницу из-за проблем с давлением. Эта новость встревожила широкую общественность, однако скептики предположили, что продюсер пытается сделать из своей жизни шоу и в очередной раз напомнить о себе. И такие подозрения не являются беспочвенными. Дело в том, что за последнее время фамилия Алибасова не сходит со страниц «желтых» изданий: то он выпил жидкость для прочистки труб «Крот», то терял память, то лежал в наркологической клинике, то завел молодую любовницу, решив разводиться со своей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Скорее всего, музыкальный продюсер, действительно, пытается таким образом заработать. Дело в том, что после каждого события в жизни Алибасова, тот бежит на ток-шоу и активно дает интервью прессе. Такой расклад говорит о том, что Бари Алибасов вбрасывает фейковые новости о своем здоровье, а публика постепенно начинает к этому привыкать.

Ранее сообщалось, что шоумен Иван Ургант высмеял Бари Алибасова после передозировки «Виагрой». В одном из выпусков шоу «Вечерний Ургант» он выразил желание услышать историю произошедшего лично от артиста.