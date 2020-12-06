Таролог рассказала, как сделать 2021 год успешным

Таролог и маг Элена Гамаюн недавно в прямом эфире сделала расклад на картах таро, который показал, что 2021 году будет покровительствовать пятый аркан таро — жрец. Специалист рассказала, как правильно себя вести, чтобы быть в гармонии с «пятым каналом».

Прежде всего Гамаюн считает, что нужно отказаться от негативных черт в характере, которые отрицательно скажутся на человеке в год Быка. Таролог убеждена, что 2021 год идеально подходит для того, чтобы сказать: «С нового года точно начну!»

«Этот год — наилучшее время, чтобы начать меняться. Если вы что-то давно хотели начать, то самое время. Перестаньте спорить с близкими, не создавайте сложностей себе и другим, чаще уступайте и перестаньте все контролировать», — говорит маг.

По ее мнению, если не отказаться от негатива, то плохие эмоции будут мешать в течение всего года.

«Нужно отойти от убежденности, что вы все знаете и во всем правы, научитесь нести знания людям с любовью, а не с назиданием. Уважайте выбор других людей, обязательно начните развивать свою интуицию, следуйте голосу сердца», — рекомендует Гамаюн.

Особое внимание таролог уделяет новым учениям и знаниям. Так, она считает, что, если человек примирится с разнообразием мира, он ответит ему тем же.

«Начните признавать разные течения, знания религии и разных учителей. Освойте для себя какую-то духовную практику или философию, которая будет способствовать вашему развитию, перестаньте устанавливать только свои правила, научитесь мыслить широко и смотреть на жизнь позитивно», — говорит маг.

Также Элена Гамаюн считает, что в 2021 году нельзя отказываться от помощи близких. Если дело не спорится и что-то не выходит, нужно обратиться к людям, которые смогут посмотреть на проблему под другим углом. Кроме того, в новом году задачи могут решаться всеми, даже самыми необычными способами.

«Нужно просто не бояться идти в новое. В 2021 году всем, кто смотрит или осмелится по-другому посмотреть на мир, будет сопутствовать удача», — добавила эксперт.

Ранее таролог рассказала, людей каких профессий ждет успех в 2021 году.