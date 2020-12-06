Москва, 6 декабря. Режиссер и художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов откровенно рассказал о сотрудничестве с примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой и объяснил, кто является королем поп-сцены — Сергей Зверев или Филипп Киркоров. В интервью корреспонденту издания «7Дней.ру» Грымов признался, что все-таки сильно разочаровался в кинематографе, и объяснил почему.

Юрий Грымов как настоящий эксперт в кино рассказал о своем отношении к тенденции, когда роли в фильмах предлагают одним и тем же актерам, в том числе Александру Петрову и Милошу Биковичу. По собственному признанию режиссера, к этому он относится нормально, но этих актеров ему по-человечески жалко. С точки зрения собеседника издания, их используют, и они не развиваются.

«Их «отрабатывают», и дай бог, чтобы это было долго. <...> 20 лет назад уважающий себя актер, например, не снимался в рекламе. По крайней мере, крайне редко. А сегодня это нормальная практика. Потому что это быстрые деньги. Раньше была большая дистанция между кино и сериалом. Артист класса А, который снимался в полном метре, не шел в сериал. Теперь же проектов должного уровня почти не осталось. Все стремительно поменялось», — посетовал Юрий Вячеславович.

Грымов объяснил, как певица Лолита Милявская стала актрисой театра «Модерн». Он признался, что артистка является их давней поклонницей. Однажды она пришла после спектакля в кабинет к худруку «Модерна» и на приглашение посетить премьеру бесплатно ответила, что «способна сама заплатить за билет». Исполнительница играет в постановке «Же­нитьба». Режиссер Юрий Грымов объяснил, почему снова сделал Лолиту Милявскую невестой.

«Обычно я довольно быстро ставлю спектакль, а в этом случае как-то долго крутил в голове, что, кто… И вдруг у меня появляется мысль, что идеальная гоголевская Агафья Тихоновна — Лолита. Я имею в виду возраст, я имею в виду ее харизму, ее характер. Она никогда не теряется, это вам не какие-то «поющие трусы». Все эти скандалы с ее свадьбами и разводами в ее случае только на руку. Представляете, она опять сыграет невесту?» — поделился режиссер.

По его собственному признанию, Лолита во время репетиций очень нервничала и переживала по поводу того, сможет ли она соответствовать уровню актеров «Модерна». При этом Юрий Грымов добавил, что всегда старался уберечь певицу от этих переживаний.

Отдельно собеседник издания сказал об ошибках современных артистов, которые, по его мнению, слишком сблизились со зрителем. С точки зрения Юрия Вячеславовича, первая ошибка — это доступность, а вторая заключается в том, что «в какой-то момент появились музыкальные телеканалы, продюсеры которых стали брать с исполнителей деньги за то, чтобы крутились их клипы».

«В принципе, я отношусь к этому нормально, но всегда непонятно, когда кто-то платит деньги за эти эфиры. Помню, как папа Алсу попросил меня сделать ее звездой. Спросил: «Так можно?» Я говорю: «Да». Мне это было интересно, я сделал ей образ в клипах «Зимний сон», «Иногда», я формировал имидж. Так же было с Витасом, которому я придумал все эти жабры, и он «взлетел», — поделился Грымов, заметив, что Алсу была единственной исполнительницей, которая никогда не благодарила за проделанную работу.

Режиссер поделился воспоминаниями о сотрудничестве с Аллой Пугачевой и объяснил, почему оно было прекращено. По его словам, у нее была непростая судьба. Юрий Вячеславович работал над клипом «Сильная женщина плачет у окна». С тех пор он больше не сотрудничал с примадонной, которой «больше и не надо было».

С точки зрения Грымова, представители шоу-бизнеса очень странно себя называют — «король», «примадонна», «императрица». Примечательно то, что делают они это сами, а не зрители, обратил внимание худрук «Модерна». При этом он объяснил, кто является «королем» отечественной эстрады.

«Филипп Киркоров, конечно. Сергей Зверев тоже пытался, кажется, претендовать. Забавно, что они сами так себя называют, а не мы, зрители. В театре тоже такое случается, когда режиссер говорит: «Я модный театральный режиссер». Так что я отношусь к этому нормально», — поделился Юрий Грымов своим взглядом на этот счет.

У режиссера поинтересовались, почему тот так разочаровался в кинематографе. Юрий Вячеславович объяснил, что, с его точки зрения, сейчас он стагнирует, а понятия «индустрия кино» уже не существует. Дело в том, что «индустрия — это когда выходит 200 картин в год».

«А мы сейчас снимаем в лучшем случае 90. Я уже не говорю про качество этих фильмов. Есть плохие, есть очень плохие. Например, такие патриотические проекты, как «Т-34», — на мой взгляд, это просто преступление. Нельзя фильмы о войне снимать в приключенческом жанре. Не может снаряд летать художественно и красиво, он может убивать людей. Я воспитан на советских фильмах о войне, поэтому для меня это очень важный момент», — объяснил свою позицию режиссер.

В эксклюзивном интервью ФАН Юрий Грымов рассказал, какие спектакли ставятся на сцене «Модерна» и как пандемия COVID-19 повлияла на работу артистов.