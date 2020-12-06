Олейник рассказал, почему Донбассу нельзя передавать ВСУ контроль над границей с РФ

Украинские власти не собираются выполнять Минские соглашения, но хотят взять под свой контроль границу между Донбассом и Россией. Но если контроль над ней перейдет к ВСУ, для жителей ЛНР и ДНР это ничем хорошим не закончится. К такому выводу в интервью ФАН пришел бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно сообщал, что у Киева есть «план Б» по урегулированию конфликта в Донбассе. Однако он так ни разу и не раскрыл его детали. Многие эксперты сходятся во мнении, что план заключается в надеждах Киева на пересмотр некоторых пунктов Минских соглашений. Украина хочет, чтобы ополченцы ЛНР и ДНР сложили оружие и покинули регион, а вооруженные силы страны взяли под свой контроль границу между Донбассом и Россией.

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Украина начнет переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик только после полной демилитаризации региона. Однако, как отметил бывший президент Украины, если регион перейдет под контроль Киева, то Минские соглашения утратят свою актуальность.

«Нам тогда будет не нужен «минский процесс». Мы тогда будем иметь дело со своими людьми», — сообщил Кравчук.

Бывший депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что нынешние киевские власти не нацелены на прямой диалог с представителями ДНР и ЛНР.

«Что касается очередной абракадабры со стороны Киева: а кто Украине сейчас запрещает разговаривать с Донбассом? Но киевские власти даже встречаться с представителями ДНР и ЛНР не хотят. Хотя Украина могла бы предложить Донбассу встретиться и заморозить Минские соглашения. Кроме того, у народных республик необходимо спросить, чего они хотят», — считает политик.

Он выразил мнение, что границу между Донбассом и Российской Федерацией сегодня не нужно передавать Украине, поскольку это может закончиться плачевно для жителей шахтерского региона.

«Есть ли сегодня альтернатива Минским соглашениям? Да, есть. Представим себе, что Украина больше не находится под внешним управлением. Киев предлагает представителям ДНР и ЛНР встретиться, чтобы написать новый план по выходу из сложившейся ситуации. Если республики согласятся, то все от этого только выиграют. Никто не будет против, даже гаранты выполнения «Минска-2». Замечу, что выработать новый план можно только вместе с Донбассом. Но Киев говорит, что, пока он силой, вопреки мнению народа республик, не возьмет под свой контроль границу, никаких переговоров не будет. А что потом? Будете вешать, а не договариваться?» — задался вопросом Владимир Олейник.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Кравчук предложил применить против России санкцию, о которой «не говорят».