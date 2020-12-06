Таролог рассказала, людям каких профессий повезет в 2021 году

Предстоящему 2021 году, году Быка, по мнению таролога и мага Элены Гамаюн, будет соответствовать пятый аркан таро — жрец. Этот аркан обозначает духовное познание.

«Жрец — это образ человека, который хочет помочь людям откинуть все плохое и постичь благодать. Эта карта рассказывает о партнерстве, союзах и дружеских советах. Жрец говорит об очищении и возвышении человека посредством медитации и размышлений», — отмечает эксперт.

По мнению Элены, предстоящий год принесет удачу педагогам, сотрудникам сферы закона: юристам, адвокатам, судьям; работникам сферы бизнеса: директорам, управленцам, предпринимателям; сферы экономики: бухгалтерам, людям, занятым на рынке ценных бумаг; специалистам в области недвижимости; научным сотрудникам и психологам.

Таролог уверена, что тем, кто будет стремиться к саморазвитию и самопознанию, в 2021 году точно улыбнется удача.

«В наступающем году будет преобладать энергия учителя и ученика. Обязательно повезет тем, кто решит поменять профессию, обучиться чему-то новому. Людям, которые будут заниматься йогой, духовной практикой, будет покровительствовать космическая вселенская энергия», — говорит собеседница ФАН.

Кроме того, Элена Гамаюн предупреждает, что просто «отсидеться» в 2021 году не получится. «Не очень удобное положение» пророчит таролог тем, кто решит плыть по течению и отказаться от перемен.

«Люди, которые хотят оставить все как есть, которые не хотят развиваться, меняться, менять свои бизнесы, двигаться вперед, окажутся в не очень удобном положении в 2021 году», — отметила она.

Специалист объясняет, что человек нуждается в духовных знаниях в любое время, а 2021 год как раз благоволит их получению. Элена верит, что, если человек открывается этому процессу, находит свой собственный путь и свое собственное видение, он может изменить свою судьбу к лучшему. Также у таролога есть и опасения, что вся положительная энергия может обернуться против человека.

«Нужно понимать, что мы входим в эру управленства планеты Уран. Это энергия всего нового. Эта планета покровительствует людям, которые развиваются, двигаются вперед, меняют свои застарелые взгляды. Если человек противится этому, удача может отвернуться от него», — подчеркивает эксперт.

Подводя итог, Элена Гамаюн рекомендует усмирить гордыню, отказаться от поучения других, перестать доминировать над близкими, отбросить сомнения и страхи и двигаться только вперед, тогда в 2021 году каждый сможет «поймать быка за рога».

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