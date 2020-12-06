Мать Тимати рассказала об истории любви, которая изменила ее жизнь

Москва, 6 декабря. Мать популярного рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова откровенно рассказала об истории любви, которая повлияла на ее мироощущение и изменила жизнь. Подробности она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Симона ведет активную жизнь в социальных сетях и часто делится секретами воспитания своей внучки — дочери Тимати и модели Алены Шишковой Алисы. Юнусова рассказала о важных мыслях, которые ее недавно посетили. Как отметила мать Тимати, в течение очень длительного времени она не могла определить свою мировоззренческую национальность. Дело в том, что Симона воспитывалась в семье отца-атеиста и матери-христианки, однако по происхождению она еврейка.

«Я ходила святить яйца для мамы и носила шестиконечную звезду, жарила беляши и фаршировала куриную шейку. Так бы я и болталась между небом и землей, но у жизни на меня был свой продуманный план», — разоткровенничалась Симона Юнусова.

Однако после развода ее жизнь начала постепенно меняться. Расставание, по собственному признанию Юнусовой, с отцом Тимати — бизнесменом Ильдаром Юнусовым — далось ей очень тяжело.

«Судьба, понимая, что надо травмированной душе, стала сводить меня с мужчинами евреями, да не просто, а с музыкантами», — добавила Симона.

Она уверена, что таким образом жизнь решила давать своеобразные подсказки. Спустя некоторое время мать Тимати горячо влюбилась в музыканта, который исполнял еврейскую музыку.

«Я вдруг почувствовала то, чего никогда не испытывала раньше! Это было сродни тому, о чем вы сейчас подумали, но не на уровне физиологии, а на уровне метафизической идеи. Я впервые с тревогой начала ощущать свою национальную принадлежность!» — призналась бабушка Алисы.

Родственники вскоре пригласили Юнусову в Израиль. Во время приземления самолета она посмотрела в иллюминатор и ощутила восторженные эмоции, которых она не испытывала никогда. Тогда Симона поняла — она обрела то, что давно искала.

«Руки дрожали, а глаза застилали слезы!» — рассказала Тимати.

Ранее мать рэпера Тимати Симона Юнусова ответила на критику в свой адрес и заявила, что не вмешивается в жизнь сыновей.