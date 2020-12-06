Волочкова призналась, что передумала выходить замуж и объяснила почему

Москва, 6 декабря. Скандально известная балерина Анастасия Волочкова раскрыла подробности своей личной жизни и откровенно рассказала, что выходить замуж в ближайшее время не планирует. Танцовщица в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что провел отпуск с любимым мужчиной.

Анастасия отдохнула на Мальдивах, об этом свидетельствуют ее многочисленные фотографии в ее Instagram-аккаунте. Волочкова регулярно выкладывала посты и показывала подписчикам свое тело с разных ракурсов. Оказалось, что танцовщица провела отпуск со своим мужчиной, однако его личность она решила не раскрывать. Единственное, что известно, это его имя — Олег.

«Мы на песчаной косе нарисовали сердце и написали наши имена — Анастасия и Олег. Это было фантастическое путешествие. Мы приехали на маленькой брезентовой лодочке на остров. Все подумали, что у нас медовый месяц», — рассказала Анастасия Волочкова.

По словам балерины, у нее по-прежнему много завистниц, которые бездоказательно говорят, что никакого мужчины в ее жизни нет. Этих женщин, как отметила Волочкова, нельзя назвать счастливыми, поэтому они и делают подобные заявления. Отметим, чтобы избавиться от публичной критики, танцовщица закрыла комментарии в своем аккаунте в Instagram.

«Мы с любимым скромно говорим о нашем счастье. Речь не идет о свадьбе. Нам просто хорошо вместе. Мы живем, как люди, любящие друг друга. У нас нет никакой дележки. Если наступает дележка, то приходит конец отношений», — добавила Анастасия.

Балерина откровенно рассказала, почему передумала выходить замуж. По ее словам, они с любимым человеком готовы прожить без штампа в паспорте. Анастасия также заметила, что после Нового года планирует снова отправиться на Мальдивы — ей как раз исполнится 45 лет.

В феврале этого года Волочкова сообщила, что не будет отмечать свадьбу с загадочным «Мистером М» 20 октября 2020 года. Тогда балерина подчеркнула, что хотела бы пышную свадьбу, как было в 2007 году, когда она выходила замуж за бизнесмена Игоря Вдовина, но настаивать на этом не будет. Анастасия добавила, что самое главное для нее, чтобы были «честные отношения».