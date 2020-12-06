Собчак сделала неожиданное заявление в адрес Шнурова

Москва, 6 декабря. Известная российская телеведущая и популярный блогер Ксения Собчак рассказала о своем отношении к музыканту и лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову. Положительную характеристику артисту она впервые дала в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Шнуров и Собчак уже давно конфликтуют друг с другом. Телеведущая, к примеру, встала на сторону бывшей супруги музыканта Матильды во время развода пары. Шнуров в свою очередь отвечал блогеру саркастическими стихотворными строками в своем Instagram-аккаунте.

«Новости читаю, там везде про Ксюху. Я белье чужое ненавижу нюхать», — написал он однажды.

Ксения Собчак также отвечала оппоненту колкими стишками. Но, судя по последним событиям, конфликт знаменитостей остался в прошлом. Телеведущая объяснила, что недомолвок и непонимания у них с Сергеем Шнуровым нет.

«Это у вас неправильные сведения, что мы конфликтуем. Я к нему хорошо отношусь. Он талантливый человек», — неожиданно начала восхвалять Шнурова Собчак.

Сергей Шнуров недавно опубликовал матерное стихотворение, адресованное самому себе, и объявил, что решил взять «творческую паузу». Лидер группы «Ленинград» пришел к выводу, что необходимо на время избавить звезд российского шоу-бизнеса от нотаций и критики в стихах.

В последний раз свое творчество музыкант адресовал рэперу Басте, который на прошлой неделе дал два концерта в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Выступление артиста вызвало волну негодования и возмущения. Дело в том, что в ходе мероприятия меры предосторожности на фоне пандемии коронавируса не соблюдались — как на самом артисте, так и на зрителях не было защитных масок, а о социальной дистанции речи вообще не шло.

Ранее стало известно, что суд оштрафовал Ледовый дворец за концерт Басты, который прошел с нарушениями санитарных норм. Руководству площадки придется заплатить 480 тысяч рублей.