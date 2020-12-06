Кравчук предложил применить против России санкцию, о которой «не говорят»

Киев, 6 декабря. Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук предложил отключить РФ от расчетной системы SWIFT.

Такую санкцию политик предложил применить из-за ситуации на востоке Украины. Экс-президент страны уточнил, что если конфликт в Донбассе не будет урегулирован, то после новогодних праздников нужно будет ужесточить санкции в отношении России, информирует RT.

«Есть одна санкция, о которой мы никогда не говорим, — это международная расчетная система. Если б Россию вывести из этой международной расчетной системы, ее экономика стала бы… я не знаю, какие применить слова. Тогда это уже санкции к государству, а не к конкретным физическим лицам», — заявил Кравчука.

Глава украинской делегации в контактной группе заявил, что переговоры с представителями ДНР и ЛНР Киев начнет после полной демилитаризации Донбасса, сообщает телеканал «Царьград».

«Нам тогда не нужен минский процесс, мы тогда будем иметь дело со своими людьми», — заключил Кравчук.

Ранее он заявлял, что официальный Киев разработал план «Б» по Донбассу. Однако раскрывать детали он не имеет права. Кравчук также отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского по поводу того, что Киев в течение года должен решить вопрос Донбасса, используя все имеющиеся инструменты.

Часть районов Донецкой и Луганской областей объявили о намерении отделиться с целью создания ДНР и ЛНР после государственного переворота на территории Украины в 2014 году. Под видом «антитеррористической операции» в Донбасс вошли украинские военные. По данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек. Для урегулирования ситуации были приняты минские договоренности.