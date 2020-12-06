Украина ускорила закупку ракетных комплексов «Нептун»

Киев, 6 декабря. Комплекс «Нептун» должен быть размещен на юге Украины как можно быстрее. С таким заявлением выступил министр обороны страны Андрей Таран.

Таран рассказал, что закупка комплексов была запланирована на 2021 год, однако ее перенесли на нынешний, так как Минобороны осуществило перераспределение средств в рамках государственного оборонного заказа.

«Соответствующими решением о закупке комплекса в пределах финансовых возможностей мы демонстрируем свою безоговорочную заинтересованность иметь как можно скорее «Нептун» в боевом порядке войска»,— сказал Таран газете «Урядовый курьер».

Кроме этого, министр добавил, что в скором времени будет сформирован официальный заказ, где пропишут задачи по количеству и срокам поставки комплексов «Нептун».

«Он станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий врага на море. Дивизионы, вооруженные этим комплексом, разместят в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей»,— уточнил глава Минобороны Украины.

В мае 2020 года проходили испытания крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун». В ВМС Украины сообщили, что планируют разместить два комплекса на Черном море, один — на Азовском.

Испытание крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун» проходили в Одесской области. Об этом ранее сообщал ФАН. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов представил ракеты, как «угрозу» для российского флота и Крымского моста. Известно, что «Нептун» имеет дальность пуска до 280 километров и развивает скорость свыше 900 километров в час. При этом высота полета составляет не более десяти метров выше уровня моря.