Адвокат рассказала, как заболевших COVID-19 обманывают с кредитами

Москва, 6 декабря. Адвокат бюро «Мусаев и партнеры» Надежда Ермолаева рассказала, как мошенники обманывают заболевших COVID-19 россиян с кредитами.

По словам специалиста, злоумышленники, маскируясь под официальные инстанции, обманными путями заполучают персональные данные пациентов с COVID-19, после чего оформляют заявку на кредит от их имени.

В таком случае действовать надо сразу, как только поступило сообщение об одобрении займа, посоветовала Ермолаева. Эксперт рекомендовала написать заявление о происках злоумышленников в одобрившую заявку организацию или банк. Также следует подать заявление в органы внутренних дел, сообщила в комментарии агентству «Прайм» адвокат.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов призвал россиян тщательно взвешивать решение о покупке жилья в ипотеку.