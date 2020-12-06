Режиссер рассказал о привычке Пугачевой срывать с себя парик на концертах

Москва, 6 декабря. Режиссер телеконцертов рассказал о закулисье ярких выступлений эстрадных звезд. Он упомянул странную привычку Аллы Пугачевой срывать со своей головы парик.

Кухню телевизионных концертов режиссер раскрыл журналистам на условиях анонимности. Выступление звезд, как оказалось, проходит не так гладко, как могут подумать зрители по ту сторону телеэкрана.

Пугачева, к примеру, однажды вошла в раж и смахнула со своей головы парик. Зал ответил ей на этот жест бурей оваций. Опомнившись, Примадонна потребовала вырезать «скандальный» момент из финальной версии телешоу. Монтажеры пообещали ей это, но сделали по-своему на свой страх и риск. В результате Аллу Борисовну без парика увидела вся страна.

Съемочная группа ждала гнева звезды, но та отреагировала совсем иначе. Она сделала финт с париком своей «фишкой». На других телеконцертах Пугачева, если была в парике, то срывала его с головы ближе к концу своего выступления.

Пугачева недавно продемонстрировала стихотворный талант аудитории социальной сети Instagram. На своей странице певица опубликовала селфи с Максимом Галкиным. Вместе со снимком Примадонна разместила трогательное стихотворение, посвященное мужу в честь 19-летней годовщины отношений.

Стихи появились в ноябре. В них Пугачева намекнула на скорый приход зимы, которая ее вовсе не пугает, потому что рядом будет любимый человек.

Фанатам понравилось не только стихотворное послание, но и внешний вид звезды. Одна из поклонниц заявила, что Алла Борисовна на фото выглядит не старше Максима.