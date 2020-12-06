Число умерших с коронавирусом на Сахалине возросло до девяти

Южно-Сахалинск, 6 декабря. Один человек с выявленным COVID-19 скончался на текущей неделе в Сахалинской области, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Кроме заражения коронавирусом, у умершего мужчины 1950 года рождения было зафиксировано онкологическое заболевание и сердечно-сосудистые патологии. Местный житель стал девятым умершим с коронавирусом в регионе за все время пандемии.

За прошедшую субботу на Сахалине выявили 134 новых случаев заражения коронавирусом. Всего было выявлено 12 135 случаев заболевания. Лечение проходят 3223 пациента, а за сутки были выписаны 85 человек.

ФАН сообщал, что руководство Роспотребнадзора считает необходимым усилить ограничения в ряде российских регионов. Среди них была упомянута Сахалинская область.

Эксперт по биобезопасности накануне перечислил категории людей, которые можно отнести к так называемым «суперраспространителям» коронавирусной инфекции. Об этом сообщает RT со ссылкой на радио Sputnik.