Восемь пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Новосибирской области

Новосибирск, 6 декабря. Еще восемь летальных случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки 5 декабря в Новосибирской области, сообщают региональные СМИ.

Все восемь погибших были старше 40 лет, трое были старше 70 лет. Всего в области от коронавирусной инфекции умерли 779 человек.

Общее число инфицированных за сутки увеличилось в регионе на 179 человек. В отделениях интенсивной терапии по всему региону находится 209 человек, 40% пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее стало известно, что госпитали, которые были развернуты на базе трех медучреждений региона, в том числе, родильного дома и гинекологической больницы будут закрыты. Медицинские учреждения Новосибирской области возобновят свою работу в штатном режиме, уточнили в пресс-службе областного минздрава.